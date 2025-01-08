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NEWSMAX: в секторе Газы остаются в живых не более 20 израильских заложников

Заложники
время публикации: 08 января 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 21:12
NEWSMAX: в секторе Газы остаются в живых не более 20 израильских заложников
Flash90/Miriam Alster

Несколько источников в разведке и службах безопасности США и Израиля подтвердили телеканалу NEWSMAX: по оценке властей, лишь около 20 заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября 2023 года, остаются в живых. Напомним, после сегодняшнего возвращения тела 53-летнего Юсуфа Хамиса аз-Зиадны в руках террористов остаются 99 заложников, живых и мертвых.

Джон Россомондо в своем репортаже в NEWSMAX цитирует правительственный источник США, который сообщил, что 20 является "рабочим числом" заложников, используемым в ходе переговоров, ведущихся в Катаре между Израилем и ХАМАСом, в это приблизительное количество включаются только гражданские и девушки-военнослужащие, захваченными террористами в "черную субботу" 7 октября, и если включить военнослужащих-мужчин, "количество живых заложников окажется выше, но не очень значительно".

При этом точность этих цифр не подтверждают ни посольство Израиля в Вашингтоне, ни ЦАХАЛ. Известно, что ХАМАС намеренно приводит разные данные и старается вводить в заблуждение по поводу количества живых заложников, кроме того, некоторые заложники удерживаются "Исламским джихадом" и другими группировками, и ХАМАС попросту не может получить о них информацию.

По данным одного из источников, 20 живых заложников – это количество, удерживаемого ХАМАСом. ХАМАС также признает, что он удерживает десятки тел погибших заложников.

Пресса
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