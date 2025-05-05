ООН выступила против израильского плана распределения помощи в секторе Газы

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) выступило против планов Израиля и США изменить процедуру распределения гуманитарной помощи в секторе Газы. Согласно заявлению, израильское предложение противоречит базовым гуманитарным принципам.

"Израильские власти намерены ликвидировать существующую систему распределения помощи, подчиняющуюся ООН и ее партнерами. Они требуют от нас согласиться на поставки на условиях израильской армии, которые начнутся, когда правительство вновь откроет КПП", – заявляет пресс-служба OCHA.

Утверждается, что Израиль намерен использовать продовольствие как инструмент давления на население, заставляя жителей сектора рисковать жизнью в зоне боев, чтобы получить гуманитарную помощь. Тем самым будет закреплено насильственное изгнание.

Пресс-служба заявляет, что ООН не станет соучастником Израиля: "Это предложение противоречит международным принципам гуманности, непредвзятости, независимости и нейтралитета".

Согласно плану, раздачей гуманитарной помощи займутся международные организации и частные подрядчики, которые будут действовать под охраной ЦАХАЛа. Это не позволит террористам из ХАМАСа использовать продовольствие как инструмент давления на население, как происходит сейчас.