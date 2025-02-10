Министр связи потребовал рассекретить процедуру выбора израильской песни на "Евровидении"

Министр связи Израиля Шломо Караи обратился к медиакорпорации "Кан" с требованием опубликовать протоколы заседания комитета, выбравшего песню, с которой Юваль Рафаэль представит страну на конкурсе "Евровидение" в Базеле в мае 2025 года.

Название композиции пока не обнародовано, однако 7 февраля стало известно, что её автором вновь, как и в случае с "Hurricane" Эден Голан, выступит певица и композитор Керен Пелес, а в тексте будут использованы цитаты из "Песни песней" царя Соломона.

Именно фигура Керен Пелес вызвала протест у некоторых представителей израильской музыкальной индустрии. Уже 8 февраля несколько продюсеров и авторов песен, среди которых выделяется Рон Битон, работавший, среди прочего, с Ноа Кирел, Итаем Леви, Эялем Голаном, Эден бен Закен и другими звёздами, опубликовали письмо, в котором обвинили "Кан" в конфликте интересов. По мнению подписантов письма, процедура выбора песни для "Евровидения" непрозрачна и чревата непотизмом – Битон и его соратники указывают на то, что Керен Пелес была в составе судей в шоу "Следующая звезда", а также на то, что её интересы и интересы победительницы, Юваль Рафаэль, представляет одно и то же агентство.

Копия письма была направлена министрам связи и культуры – Шломо Караи и Мики Зоару. Первый из них уже отреагировал: "Подозрения, высказанные в связи с выбором песни, которая представит Израиль на "Евровидении", серьёзны и вызывают обеспокоенность, – написал он в собственном обращении к корпорации "Кан". – Прозрачность, справедливость и равные возможности – это фундаментальные принципы любого общественного процесса, тем более если он затрагивает корпорацию, финансируемую на общественные деньги. Ожидается, что она будет работать в интересах всего общества, а не узкой прослойки". Караи потребовал доказательств, что процедура выбора песни прошла по правилам и что в решении "Кан" не было конфликта интересов.

Напомним, что у Шломо Караи и помимо этого накопилось немало претензий к главной израильской медиакорпорации. Среди предложений министра – запустить процесс приватизации "Кан", что поставит под угрозу сам факт участия Израиля в "Евровидении", поскольку, по правилам конкурса, соревноваться друг с другом на нём должны артисты, выбранные именно государственными телерадиовещательными компаниями.

В "Кан" отвергли все обвинения в конфликте интересов, указав на то, что в комиссию по отбору песен входят опытные представители медиаиндустрии, а все её решения проходят проверку юридического советника компании. По словам представителя корпорации, в этот раз композиция Керен Пелес была выбрана единогласно, и это свидетельствует о том, что у неё хорошие шансы на победу на "Евровидении". Отдельно высказался и Йоав Цафир, главный редактор шоу "Следующая звезда", который выступит постановщиком номера Юваль Рафаэль на конкурсе. Он сказал, что выбор песни был осуществлён в соответствии с регламентом, и сама конкурсантка осталась им удовлетворена.