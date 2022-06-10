"Свобода – это право на самого себя". Виталий Манский в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Виталий Манский – режиссёр документального кино, кинопродюсер и общественный деятель, снявший десятки фильмов, за последние годы это – "В лучах солнца" (о Северной Корее), "Родные" (о родственниках режиссера, живущих в Украине и о корнях российско-украинского конфликта), "Свидетели Путина" (о приходе Путина к власти и начале его правления), "Горбачёв. Рай" (о первом и единственном президенте СССР).
"Документальное кино, в отличие от многих других профессий, позволяет всю жизнь жить интересно", – говорит Манский.
"Успех в жизни – когда башмаки не давят и не сваливаются", – считает он.
- Как стать счастливым?
- Обрести свободу. Нельзя стать счастливым, будучи несвободным.
- Что такое свобода?
- Свобода – это право на самого себя.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виталием Манским
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
"Все живут ради самоутверждения". Юрий Мечитов в передаче "Детский недетский вопрос"
"Дельфинам ничто человеческое не чуждо". Николь и Александр Гратовски в программе "Детский недетский вопрос"
"Таков божественный дизайн". Марк Поляков в передаче "Детский недетский вопрос"
"Без игры в вымышленные миры человек – не человек". Антон Долин в передаче "Детский недетский вопрос"