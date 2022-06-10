adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 32°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.338 ₪ 3.584 ₪
Иерусалим:
22 - 32°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Свобода – это право на самого себя". Виталий Манский в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Виталий Манский – режиссёр документального кино, кинопродюсер и общественный деятель, снявший десятки фильмов, за последние годы это – "В лучах солнца" (о Северной Корее), "Родные" (о родственниках режиссера, живущих в Украине и о корнях российско-украинского конфликта), "Свидетели Путина" (о приходе Путина к власти и начале его правления), "Горбачёв. Рай" (о первом и единственном президенте СССР).

    adv_11 m_ar_1

    "Документальное кино, в отличие от многих других профессий, позволяет всю жизнь жить интересно", – говорит Манский.

    "Успех в жизни – когда башмаки не давят и не сваливаются", – считает он.

    adv_12 incontent_1

    - Как стать счастливым?
    - Обрести свободу. Нельзя стать счастливым, будучи несвободным.
    - Что такое свобода?
    - Свобода – это право на самого себя.

    adv_13 m_ar_2

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виталием Манским

    adv_14 incontent_2

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    adv_15 m_ar_3

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 3 Июня 2022
    "Все живут ради самоутверждения". Юрий Мечитов в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 27 Мая 2022
    "Дельфинам ничто человеческое не чуждо". Николь и Александр Гратовски в программе "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 15 Апреля 2022
    "Таков божественный дизайн". Марк Поляков в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 8 Апреля 2022
    "Без игры в вымышленные миры человек – не человек". Антон Долин в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:21 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 107-й день войны
    10:42 Глава секты, осужденный на 26 лет, найден мертвым в тюрьме Аялон
    09:38 Седьмая волна коронавируса: Тель-Авив и десятки других городов объявлены "красными"
    09:29 Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 26 тысяч зараженных, индекс 1,4
    09:03 Массовое отравление газом в иерусалимском бассейне: 20 человек госпитализированы
    08:49 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 107-й день войны
    07:34 Первый посол Израиля в Бутане вручил королю верительные грамоты
    07:32 Парад гордости в Тель-Авиве: некоторые улицы перекрыты
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5