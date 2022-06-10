"Свобода – это право на самого себя". Виталий Манский в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Виталий Манский – режиссёр документального кино, кинопродюсер и общественный деятель, снявший десятки фильмов, за последние годы это – "В лучах солнца" (о Северной Корее), "Родные" (о родственниках режиссера, живущих в Украине и о корнях российско-украинского конфликта), "Свидетели Путина" (о приходе Путина к власти и начале его правления), "Горбачёв. Рай" (о первом и единственном президенте СССР).

adv_11 m_ar_1

"Документальное кино, в отличие от многих других профессий, позволяет всю жизнь жить интересно", – говорит Манский.

"Успех в жизни – когда башмаки не давят и не сваливаются", – считает он.

adv_12 incontent_1

- Как стать счастливым?

- Обрести свободу. Нельзя стать счастливым, будучи несвободным.

- Что такое свобода?

- Свобода – это право на самого себя.

adv_13 m_ar_2

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виталием Манским

adv_14 incontent_2

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

adv_15 m_ar_3

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook