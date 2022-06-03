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    Досуг

    "Все живут ради самоутверждения". Юрий Мечитов в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Юрий Мечитов – известный грузинский фотограф, как никто другой знающий толк в термине "параджанирование" и не возражающий против того, чтобы немного побыть Богом.

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    "В каждом человеке есть желание, чтобы его любили, и неумение любить самому", – говорит он.

    В течение всего разговора, отвечая на детские вопросы, Мечитов вновь и вновь возвращался к одной теме: "самоутвердиться через творчество", "самоутвердиться через дружбу", "все живут ради самоутверждения", "хороший человек – тот, который помогает другому самоутвердиться", "если бы я был философом, то моя философия была бы – жизнь это самоутверждение".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юрием Мечитовым

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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