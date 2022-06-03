"Все живут ради самоутверждения". Юрий Мечитов в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Юрий Мечитов – известный грузинский фотограф, как никто другой знающий толк в термине "параджанирование" и не возражающий против того, чтобы немного побыть Богом.
"В каждом человеке есть желание, чтобы его любили, и неумение любить самому", – говорит он.
В течение всего разговора, отвечая на детские вопросы, Мечитов вновь и вновь возвращался к одной теме: "самоутвердиться через творчество", "самоутвердиться через дружбу", "все живут ради самоутверждения", "хороший человек – тот, который помогает другому самоутвердиться", "если бы я был философом, то моя философия была бы – жизнь это самоутверждение".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юрием Мечитовым
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
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