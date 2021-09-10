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NEWSru.co.il :: Досуг10 сентября 2021 г., 06:05

Звонок Богу: "Желаний нет, перезвоню позже". Даниэль Азарян в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Звонок Богу: "Желаний нет, перезвоню позже". Даниэль Азарян в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Даниэль Азарян – девятилетний мальчик из Еревана. Он задает сложные вопросы, на некоторые из которых уже находит ответы. Он по-своему очень взрослый, и всё же ему хочется верить в сказки.


О том, возможен ли мир без денег. "Люди не придумали, как решать проблемы без денег... Конечно, есть два способа – на словах и на кулаках. И еще бартерный обмен... Мир был бы немного добрее без денег".

На вопрос "Кто такой Бог?" он отвечает так: "Всемогущее существо, которое может в один клик разрушить всю Вселенную".

"Представь, что ты позвонил Богу, и тот ответил. Что ты ему скажешь? О чем попросишь, Даниэль?" "У меня особых желаний нет. Перезвоню позже".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Даниэлем Азаряном

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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