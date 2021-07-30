"Скромность – худший из грехов". Александр Цыпкин в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Александр Цыпкин – российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", полагающий скромность "худшим из грехов" и признающийся в том, что ему нравится манипулировать людьми, раздражать и побеждать.
Японская девочка спросила: "Как ты думаешь, что сделает Бог для тебя от себя, если он к тебе придет?" Ответ: "Он меня насмешит". И далее: "Если у Бога нет чувства юмора, у меня будут большие проблемы".
"Хороший человек", по версии Александра – "тот, который каждый день задается вопросом: а хороший ли он человек".
"Научиться быть счастливым – это, пожалуй, самое главное человеческое качество", – говорит гость передачи.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Цыпкиным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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