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Лауреатом Нобелевской премии мира стала японская организация, которая борется против ядерного оружия

время публикации: 11 октября 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 12:14
Лауреатом Нобелевской премии мира стала японская организация, которая борется против ядерного оружия
AP

В пятницу, 11 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2024 года.

Премия присуждена японской организации Nihon Hidankyo "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено". Эта организация объединяет выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

В прошлом году Нобелевская премия мира была вручена Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В области медицины и физиологии. Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

В области физики. Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

В области химии. Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".

В области литературы. Хан Ган (Южная корея) "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

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