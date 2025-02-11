Уличный музыкант обвинил известного рэпера Diddy в изнасиловании

Уличный музыкант Джон Доу заявил, что был изнасилован известным рэпером Шоном Комбсом (Diddy). По его словам, цитируемым TMZ, он пел и играл на гитаре на улице возле популярного ночного клуба в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года, когда мужчина, представившийся охотником за талантами для Diddy, пригласил его на вечеринку. В частном доме его действительно встретил Diddy, рассказывает этот человек, который дал ему выпить, а потом повел в отдельную комнату под предлогом показа украшений, где Джон Доу почувствовал сонливость и легкую эйфорию после выпитого. Он утверждает, что Diddy принудил его к оральному и анальному сексу.

Джон Доу подал в суд на Шона Комбса. Адвокаты Diddy все обвинения отвергают.

Напомним, что в сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу обвинение в рэкете, вовлечении в проституцию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В документе 14 страниц. Шон, известный как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy, был арестован 16 сентября. Комбсу, который заявил о невиновности, было отказано в освобождении под залог. Судья Робин Тарнофски обосновала это как вероятностью, что обвиняемый скроется, так и тем, что он может оказать давление на пострадавших, а то и просто запугать их. Тарнофски отметила, что подсудимый склонен к насилию. Согласно материалам дела, музыкант совершал преступления на протяжении нескольких десятилетий. Он угрожал жертвам не только насилием, но и нанесением ущерба карьере. Прокуратура настаивает на конфискации имущества музыканта.

В декабре 2024-го иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z. По тому же делу подозреваемым проходит Шон Комбс.