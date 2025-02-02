В букмекерских линиях на победителя "Евровидения" Израиль – на верхних строчках

69-й конкурс "Евровидение" пройдёт в Базеле в мае, но Израиль борется за победу уже сейчас: по крайней мере, в букмекерских котировках. Сразу после того, как стал известен представитель страны на "Евровидении", шансы Израиля на триумф, согласно оценкам международных букмекерских контор, резко повысились: 25 января Юваль Рафаэль занимала третье место в сводном рейтинге прогнозов. А в ночь на 2 февраля израильская певица впервые оказалась на вершине рейтинга. Правда, к утру в лидеры, немного оттеснив Израиль, выбилась Бельгия, также уже объявившая своего представителя на конкурсе: им станет певец Ред Себастьян с композицией "Strobe Lights". Тем не менее, британская контора Ladbrokes по-прежнему принимает ставки на победу Юваль Рафаэль с коэффициентом 1:3, компания Betfred – с коэффициентом 2:7, а William Hill – с коэффициентом 1:4.

Если верить букмекерам, основная борьба на "Евровидении" в Базеле развернётся между Бельгией, Израилем и Швецией – по состоянию на 2 февраля именно эти три страны соперничают за первую строчку в прогнозах. Чуть ниже располагаются Италия, Украина и Франция. Следует отметить, что на этом этапе рейтинг чрезвычайно подвижен. Так, Бельгия (как и Израиль ранее) взлетела в котировках после того, как вещательная корпорация страны назвала имя артиста, который представит страну на конкурсе. Более половины стран-участниц "Евровидения" пока не выбрали своих представителей.

Песня, с которой Юваль Рафаэль поедет в Базель, будет определена в марте. Уже известно, что израильская певица выступит во втором полуфинале "Евровидения", который состоится 15 мая 2025 года. Её соперниками станут Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Хорватия, Мальта, Финляндия и Дания.