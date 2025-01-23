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Культура

На "Евровидении-2025" Израиль представит Юваль Рафаэль, выжившая на фестивале Nova

Война с ХАМАСом
ХАМАС
"Евровидение-2025"
время публикации: 23 января 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 01:37
На "Евровидении-2025" Израиль представит Юваль Рафаэль, выжившая на фестивале Nova
AP Photo/Jae C. Hong

Стало известно имя представительницы Израиля на 69-м конкурсе песни "Евровидение", который пройдёт в мае в швейцарском Базеле. По результатам отбора на телешоу "Следующая звезда" честь выступить в Швейцарии выпала Юваль Рафаэль из Раананы, исполнившей в финале песню "Dancing Queen" группы ABBA. Она опередила ближайших конкурентов – Валери Хамати (второе место) и Моран Аарони (третье место).

Примечательно, что Юваль Рафаэль – не профессиональная певица, её музыкальная карьера фактически начинается в эти дни. Однако она – одна из выживших в "чёрную субботу" на фестивале Nova. Во время террористической атаки ХАМАС Рафаэль пряталась в "мигуните" (простейшем убежище, предназначенном для защиты от ракетных обстрелов). Ей пришлось накрыться телами жертв нападения и самой притворяться мёртвой на протяжении восьми часов. Из 50 человек, находившихся в убежище, в живых осталось всего 11.

Помимо иврита, Рафаэль владеет английским и французским языками. В юности она несколько лет прожила в Швейцарии – правда, не в Базеле, а в Женеве.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 13 и 15 мая, а финал – 17 мая 2025 года.

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