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Культура

Исполнитель роли Люциуса Малфоя выразил солидарность с израильскими заложниками

Звезды
время публикации: 12 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:47
Исполнитель роли Люциуса Малфоя выразил солидарность с израильскими заложниками
Andy Kropa/Invision/AP

Британский актер Джейсон Айзекс, исполнитель роли Люциуса Малфоя в экранизации серии книг о Гарри Поттере, публично выразил солидарность с Израилем. Актер появился на церемонии вручения премии независимого британского кино (BIFA) с желтым значком, симвполизирующем поддержку израильских заложников, приколлотом к лацкану пиджака. Актер не делал никаких публичных заявлений во время церемонии.

Джейсон Айзекс – звезда фильмов о Гарии Поттере и других британских и американских кино и телепроектов. Родился и вырос в Великобритании. В Ливерпуле, где прошли первые семь лет его жизни, посещал еврейскую школу. В Израиле живут родственники Айзекса.

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