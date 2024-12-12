Исполнитель роли Люциуса Малфоя выразил солидарность с израильскими заложниками

Британский актер Джейсон Айзекс, исполнитель роли Люциуса Малфоя в экранизации серии книг о Гарри Поттере, публично выразил солидарность с Израилем. Актер появился на церемонии вручения премии независимого британского кино (BIFA) с желтым значком, симвполизирующем поддержку израильских заложников, приколлотом к лацкану пиджака. Актер не делал никаких публичных заявлений во время церемонии.

Джейсон Айзекс – звезда фильмов о Гарии Поттере и других британских и американских кино и телепроектов. Родился и вырос в Великобритании. В Ливерпуле, где прошли первые семь лет его жизни, посещал еврейскую школу. В Израиле живут родственники Айзекса.