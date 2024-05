Финал конкурса "Евровидение-2024": участники и их песни

Вечером 11 мая в шведском Мальмё проходит финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Представляем состав участников финала и их песни.

В финале принимают участие представители 25 стран (указан номер для голосования): Австрии (26), Армении (19), Великобритании (13), Германии (3), Греции (12), Грузии (24), Израиля (6), Ирландии (10), Испании (8), Италии (15), Кипра (20), Латвии (11), Литвы (7), Люксембурга (4), Норвегии (14), Португалии (18), Сербии (16), Словении (22), Украины (2), Финляндии (17), Франции (25), Хорватии (23), Швейцарии (21), Швеции (1), Эстонии (9).

Представитель Нидерландов накануне финала был отстранен от конкурса.

Как голосовать

Через сайт esc.vote непосредственно перед исполнением первой песни в гранд-финале, а также в течение 25-40 минут после исполнения последней песни (за представителя своей страны нельзя голосовать).

Или через приложение Eurovision Song Contest. Когда ведущие в прямом эфире объявят об открытии линий для голосования.

Информация о финалистах от музыкального обозревателя Льва Ганкина.

Австрия

Кто: певица Калин (настоящее имя – Мари-Софи Крайсль)

Что: песня "We Will Rave"

Как звучит: Если слово "рейв" ассоциируется у вас, скажем, с группами The Prodigy или The Chemical Brothers, то сочинение певицы Калин скорее всего вас разочарует: это классический евродэнс-боевик для дискотек примерно 30-летней давности. Главная героиня сетует на то, что "никто не интересуется её растревоженной душой", но не стремится исправить это положение, а вместо этого позирует в весьма откровенном видеоклипе на фоне доброй дюжины мускулистых мужчин.

Интересный факт: Калин участвует в конкурсах "Евровидение" с 2018 года, но впервые – в роли официальной представительницы своей страны; ранее она была сценографом, постановщицей танцев и креативным директором нескольких номеров.

Ключевая строчка: "When the darkness hits and we can"t be saved / we rum de dum dum da, we will rave!" ("Когда наступает темнота, и нас уже не спасти, мы будем – трам-пам-пам-пам – танцевать рейв!")

Посмотреть и послушать:

Армения

Кто: дуэт Ladaniva

Что: песня "Jako"

Как звучит: Бодрая турбо-фолк-плясовая на армянском языке, в котором на музыкальном уровне различимы не только армянские, но и балканские влияния. Месседж песни – эмансипаторный: певица Жаклин Багдасарян (или просто Жако) выступает тут от лица девушки, выросшей в традиционной среде, от которой ожидают, что она будет соблюдать все её писаные и неписаные законы, но она храбро отказывается это делать – и в конечном счёте вовлекает в задорный танец свою семью, соседей и друзей.

Интересный факт: Ladaniva – не какое-то особое армянское слово, а отсылка к автомобилю Lada Niva, прекрасно известного всем жителям бывшего СССР как просто "Нива".

Ключевая строчка: "Indz asoum en, Jako, kez khelok bahi (Jako!) / Shad mi khosa, shad sous el mi nsdi / Haki, patsi, pagi, aghchga bes kez bahi / Yes aghchig em azad, Yes g"barem, tou el nayi" ("Мне говорят: Жако, веди себя хорошо, не говори слишком много, но и не сиди слишком тихо, носи вот это, тут открытое, там закрытое, будь хорошей девочкой. Но я свободная девочка, я буду танцевать, а вы будете на меня смотреть!")

Посмотреть и послушать:

Великобритания

Кто: певец Олли Александер

Что: песня "Dizzy"

Как звучит: Одновременно энергичный и меланхоличный синтипоп в лучших традициях Pet Shop Boys и их стилистических соседей из 1990-х. Олли Александер – не новичок, а успешный хитмейкер и гей-икона, сразу два альбома его популярного проекта Years & Years достигали верхней строчки в британском хит-параде.

Интересный факт: Александер – один из девяти артистов этого "Евровидения", подписавших открытое письмо с требованием немедленного прекращения огня в Газе, однако отказавшихся от бойкота конкурса, к которому призывала активистская организация "Queers for Palestine". Говоря об этом в недавнем интервью The Times, он расплакался и сказал, что просто хочет, чтобы все жили дружно – без войны и гуманитарного кризиса.

Ключевая строчка: "Won"t you make me dizzy from your kisses?" ("Вскружишь ли ты мне голову своими поцелуями?")

Посмотреть и послушать:

Германия

Кто: певец Исаак (полное имя – Исаак Гудериан)

Что: песня "Always on the Run"

Как звучит: Довольно безликая среднетемповая композиция, напоминающая целую поросль британских артистов конца 2010-х: от Эда Ширана до Rag"n"Bone Man. Правда, пылкая вокальная партия самого Исаака, рассуждающего в песне о проблемах с депрессией и ментальным здоровьем, отчасти спасает положение.

Интересный факт: В строчке "No one gives a shit about what"s soon to come" (приблизительный перевод: "Всем по барабану, что скоро произойдёт") Исааку при исполнении песни "Always on the Run" пришлось "проглотить" слово "shit" (дословно – "дерьмо").

Ключевая строчка: "I don"t feel like getting stronger / In my mind it"s just a game that can"t be won" ("Я не хочу становиться сильнее / В душе мне кажется, что это игра, в которой не может быть победителя")

Посмотреть и послушать:

Греция

Кто: певица Марина Сатти

Что: песня "Zari"

Как звучит: Захватывающий калейдоскопический балаган звуков, стилей и форм, среди которых – хип-хоп, реггетон, греческий фольклор и средиземноморская эстрада (израильским слушателям отдельные фрагменты напомнят так называемую "музыку мизрахит", и это не случайная ассоциация – исторически у этого стиля были и греческие корни). Клип на песню высмеивает туристические стереотипы о Греции: от цацики и сувлаки до Парфенона и 300 спартанцев. Выступление Марины Сатти на "Евровидении", по слухам, планируется снимать одним кадром, без переключения камер.

Интересный факт: Видеоклип "Zari" заканчивается посланием от исполнительницы: "Дорогая Европа! Я посылаю тебе привет из Греции, с родины демократии, философии, филоксении [гостеприимства, радушия] и ещё нескольких длинных слов. Скоро увидимся в Мальмё!"

Ключевая строчка: "Ki óla allázoun gýro mou apótomа" ("И всё вокруг меня так резко меняется")

Посмотреть и послушать:

Грузия

Кто: певица Нуца Бузаладзе

Что: песня "Firefighter"

Как звучит: Эпический поп-трек, по ощущению, более или менее целиком исполненный на абсолютном пределе эмоционального накала (исключение – неожиданный куплет в сопровождении струнной группы в середине). Бузаладзе вроде бы поёт о любви и о том, что ею следует уравновесить разнообразные негативные вибрации, но в самой песне куда больше упоения огненной стихией: певица уподобляет себя то пожарной, стремящейся потушить разгорающееся пламя, то Фениксу, восстающему из пепла.

Интересный факт: Нуца Бузалазде – ветеран певческих конкурсов: от "Новой волны" в Юрмале до "American Idol", где она дошла до топ-12; в истории последнего шоу она единственная грузинская участница.

Ключевая строчка: "Did we build empires just to watch them burn?" ("Для чего мы строили империи – чтобы смотреть, как они горят?")

Посмотреть и послушать:

Израиль

Кто: певица Эден Голан

Что: песня "Hurricane"

Как звучит: Как известно, из проникновенной песни Эден Голан после длительных переговоров с "Европейским вещательным союзом" пришлось изъять все мало-мальски прямолинейные отсылки к трагедии 7 октября. Есть ощущение, что от этого она только выиграла: искусство всегда сильнее работает с метафорами и иносказаниями, чем в репортажном жанре. На бумаге "Hurricane" – вполне типичная высокопрофессиональная, качественно спетая поп-баллада, каковых на каждом "Евровидении" обнаруживается по несколько штук. Однако, как верно заметили умные люди из американских университетов, всё зависит от контекста. Для Израиля заявка Голан – не просто баллада, а полгода боли (и слабой надежды), спрессованные в трехминутный трек.

Интересный факт: 5 мая в деревне "Евровидения" состоялось торжественное открытие конкурса 2024 года – однако Эден Голан на нём не было: вместо этого израильская певица провела этот вечер в еврейской общине Мальмё на церемонии в память о Холокосте.

Ключевая строчка: "לא צריך מילים גדולות, רק תפילות" ("Не нужно громких слов, нужны лишь молитвы")

Посмотреть и послушать:

Ирландия

Кто: певица Bambie Thug (настоящее имя – Бэмби Рэй Робинсон)

Что: песня "Doomsday Blue"

Как звучит: Занятный микс сладкозвучной поп-музыки с индустриальной электроникой и хэви-металлическими риффами, и всё это – под соусом почти тим-бёртоновского комедийного хоррора: в клипе на песню "Doomsday Blue" артистка предстаёт в роли юной ведьмы, которая стремится заколдовать своего бывшего парня и приворожить нового, более классного, но всё, конечно, идёт не по плану. Bambie Thug описывает свой стиль как "уиджа-поп" в честь доски уиджа для общения с призраками умерших во время спиритических сеансов.

Интересный факт: Bambie Thug – одна из самых последовательных пропалестинских спикеров среди всех участников конкурса 2024 года; на основании кадров с репетиции её выступления интернет-пользователи в последние дни много пишут о том, что певица нанесла на лицо татуировку со словом "ceasefire" ("прекращение огня") древнеирландским огамическим письмом.

Ключевая строчка: "Through twisted tongues, a hex deployed on you / That all the pretties in your bed / Escape your hands and make you sad" ("С помощью заговора я накладываю на тебя проклятье: все красотки, которых ты водишь в постель, ускользнут из твоих рук и огорчат тебя!")

Посмотреть и послушать:

Испания

Кто: дуэт Nebulossa

Что: песня "Zorra"

Как звучит: Неброский, но стильный испаноязычный синтипоп-трек в исполнении 55-летней певицы Марии Бас и её мужа, продюсера Марка Дасоуза. "Zorra" – женский эквивалент хорошо знакомого всем слова "Зорро", но, если в мужском роде оно коннотировано положительно (см. супергероя в маске), то в женском – наоборот: испанское "zorra" по семантике близко русскому "шлюха". В песне и в своем перфомансе Мария Бас совершает позитивный реклэйминг термина – и с ней, очевидно, полностью солидарны очаровательные пожилые дамы, снявшиеся в массовке клипа.

Интересный факт: Клип на песню "Zorra" – оммаж испанской трансгендерной певице и политику Мануэле Трасобарес; в частности, Мария Бас воспроизводит в нём знаменитый эпизод, когда Трасобарес разбила бокал в прямом эфире телевизионного ток-шоу, посвящённого вопросам гендерного равноправия.

Ключевая строчка: "Esta es mi naturaleza / Cambiar por ti me da pereza" ("Такова моя природа, и я не собираюсь меняться ради тебя")

Посмотреть и послушать:

Италия

Кто: певица Анджелина Манго

Что: песня "La Noia"

Как звучит: "La Noia" переводится как "скука", и одноименная песня Анджелины Манго – именно об этом состоянии, к которому у певицы, как выясняется, отношение довольно неоднозначное. С одной стороны, из скуки, конечно, хочется поскорее вырваться, с другой, часы скуки – это именно то ценное время, которое можно посвятить самой себе. На музыкальном уровне скука уподоблена в песне монотонному ритму колумбийской кумбии.

Интересный факт: Анджелина Манго – можно сказать, потомственный хитмейкер: её отец – популярный итальянский певец Джузеппе "Пино" Манго, мать – солистка не менее популярного ансамбля Matia Bazar.

Ключевая строчка: "Cumbia, ballo la cumbia / Se rischio di inciampare almeno fermo la noia" ("Кумбия, я танцую кумбию, а если споткнусь – что ж, это, по крайней мере, развеет скуку!")

Посмотреть и послушать:

Кипр

Кто: певица Силия Капсис

Что: песня "Liar"

Как звучит: "Liar" – энергичный, но лишённый особых примет дэнс-поп-трек о разборках с неверным возлюбленным в стиле массовой поп-музыки 2000-х (вспоминается кто угодно вплоть до Бритни Спирс). Для 17-летней Силии Капсис это почти что дебют: перед поездкой на "Евровидение" у девушки успели выйти только четыре сольных сингла.

Интересный факт: Первоначально песня "Liar" (музыка – Димитрис Контопулос, текст – Эльке Тиль) должна была участвовать в российском национальном отборе на "Евровидение" 2022 года, который был отменён после вторжения в Украину.

Ключевая строчка: "Waking up in the morning, and I"m feeling like ooh la-la, It"s about to go down cause I found the truth, la-la" ("Я просыпаюсь утром и чувствую себя о-ля-ля, но скоро это чувство пройдёт, так как я узнаю правду, ля-ля-ля")

Посмотреть и послушать:

Латвия

Кто: певец Донс (настоящее имя – Артурс Шингирейс)

Что: песня "Hollow"

Как звучит: Эмоциональная баллада о том, как обрести – и не потерять – себя на фоне соблазнов и опасностей большого мира. У Донса глубокий низкий голос, и поёт он подобающе пылко, и даже хочется поверить, что песня была выстрадана артистом бессонными рижскими ночами, но в реальности процесс выглядел более приземлённо: Шингирейс и два его соавтора написали "Hollow" в профессиональной обстановке сонграйтерской мастерской для поп-музыкантов в Испании.

Интересный факт: Те, кому понравится композиция "Hollow", могут за более аутентичным опытом обратиться к её версии на латышском языке, которая называется "Lauzto šķēpu karaļvalsts".

Ключевая строчка: "I"d rather let them dig my grave shallow / Instead of selling out to something so hollow" ("Пусть лучше меня зароют в землю, чем я продам себя впустую")

Посмотреть и послушать:

Литва

Кто: певец Сильвестр Белт

Что: песня "Luktelk"

Как звучит: Клубный техно-поп на литовском языке с энергичным битом и элементарным, но безотказно западающим в память хуком в припеве. Белт признаётся, что мечтает познакомиться с Олли Александером, представителем Великобритании на "Евровидении"-2024, и в его песне – сходное с "Dizzy" Александера сочетание бодрости и меланхолии: это танцевальный боевик о тоскливом однообразии жизни.

Интересный факт: Впервые Сильвестр Белт попробовал попасть на конкурс в 13 лет, но занял лишь восьмое место в литовском национальном отборе на детское "Евровидение".

Ключевая строчка: "Nebenoriu šokt, bet man reikia šokt" ("Я не хочу танцевать, но мне приходится танцевать")

Посмотреть и послушать:

Люксембург

Кто: певица Тали (полное имя – Тали Голергант)

Что: песня "Fighter"

Как звучит: Страна-пятикратный победитель "Евровидения", Люксембург возвращается в конкурс после 30-летнего перерыва с обаятельной билингвальной поп-песней о девушке, которая только вступила во взрослую жизнь и с ходу вынуждена демонстрировать в ней свои бойцовские качества. Припевы в композиции сообразно заголовку исполняются на английском языке, но большинство куплетов – франкоязычные, и в целом, песня, по ощущению, имеет больше сходств именно с произведениями французской поп-сцены.

Интересный факт: Тали Голергант – вторая израильтянка в конкурсе "Евровидения" 2024 года; в Израиле прошло её раннее детство, после чего семья певицы жила в Южной Америке, Люксембурге и США.

Ключевая строчка: "Vas vers ton destin / Faut pas que tu freines" ("Иди навстречу своей судьбе, и не нужно жать на тормоза")

Посмотреть и послушать:

Норвегия

Кто: группа Gåte

Что: песня "Ulveham"

Как звучит: Заснеженная безлюдная дорога, лес, волки, магия и левитация – таково облако тэгов вокруг песни "Ulveham" норвежской группы Gåte. Взяв за основу средневековую скандинавскую легенду о девушке в волчьем обличье, музыканты сотворили из неё почти фолк-металлический трек с убедительной динамикой и захватывающей атмосферой древней чертовщины. Кроме всего прочего, это первая норвежская песня на "Евровидении" на родном языке с 2006 года. Полная версия "Ulveham" длится почти шесть минут, для конкурса её пришлось изрядно сократить.

Интересный факт: Первый звук в песне "Ulveham" – так называемый "кулнинг": мелодичный клич, которым скандинавские пастухи призывали разбредшиеся по холмам стада.

Ключевая строчка: "Så reiv eg ut hennes vistri sie / Så hennеs blod de sprang så vie" ("Я вырвала ей сердце, и её кровь полилась свободно")

Посмотреть и послушать:

Португалия

Кто: певица Иоланда (полное имя – Иоланда Кошта)

Что: песня "Grito"

Как звучит: Довольно изысканная по меркам "Евровидения" композиция с явно различимыми элементами меланхоличного португальского жанра "фаду". Иоланда начинает с тихого пения а-капелла, после чего постепенно подключает инструменты, усиливает динамику и к финалу выруливает на впечатляющую долгую кульминационную ноту, разумеется, взятую на максимальной громкости. Впрочем, интереснее всего – путь от завязки к коде, на котором встречается много всего интересного: можно обратить внимание, например, на находчивые бэк-вокальные партии во втором куплете.

Интересный факт: По собственному признанию, Иоланда мечтает, чтобы Анджелина Джоли когда-нибудь исполнила её роль в байопике.

Ключевая строчка: "Sou chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde" ("Я огонь, который по-прежнему горит, горит, горит!")

Посмотреть и послушать:

Сербия

Кто: певица Тея Дора (настоящее имя – Теодора Павловска)

Что: песня "Рамонда"

Как звучит: Прочувствованная баллада на сербском языке, посвящённая одному из символов страны – цветку, который по-русски так и называется: "рамонда сербская". Его другое название – феникс, так как рамонда обладает редкой для цветов способностью после практически полного высыхания возвращаться к жизни.

Интересный факт: Тея Дора училась в музыкальном колледже Беркли вместе с популярным американским певцом Чарли Путом, а диплом об окончании вуза ей вручал Джимми Пейдж из Led Zeppelin.

Ключевая строчка: "Gori svet, svaki cvet" ("Мир в огне, и все цветы – тоже")

Посмотреть и послушать:

Словения

Кто: певица Рэйвен (настоящее имя – Сара Бришки Цирман)

Что: песня "Veronika"

Как звучит: Ещё одна драматичная мрачная баллада – сама по себе добротная, но не слишком выразительная, однако намертво западающая в память благодаря видеоклипу. В нём, как и в видеороликах на австрийскую и мальтийскую композиции с "Евровидения", – обилие полуобнажённых тел, однако поглощены они на сей раз не столько эротическими ласками, сколько отправлением некоего мистического ритуала (впрочем, тоже полного эротики).

Интересный факт: Вероника из заголовка песни – это Вероника Десеницкая, жена графа Фридриха II Цельского, первая женщина в истории Словении, приговорённая к смертной казни по обвинению в колдовстве.

Ключевая строчка: "Ogledalo sem brez robov / Le odsev tvojih sem strahov" ("Я зеркало без рамки, в котором отражаются твои страхи")

Посмотреть и послушать:

Украина

Кто: Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) и Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко)

Что: песня "Teresa & Maria"

Как звучит: Духоподъёмная песня, напоминающая о том, что все святые – в том числе упомянутые в её названии мать Тереза и дева Мария – когда-то были обыкновенными людьми. "Teresa & Maria" – гимн надежды и ода человечности на фоне третий год идущей в Украине войны; Джерри Хейл здесь отвечает за пение, а Alyona Alyona, одна из самых ярких представительниц нового украинского музыкального поколения, – за чрезвычайно эффектный рэп-выход в середине.

Интересный факт: Соавтором песни выступил Иван Клименко, у которого в резюме уже есть одна победа на "Евровидении" – два года назад он сочинил текст песня "Stefania" для Kalush Orchestra.

Ключевая строчка: "Мані-мані-манівці – звивисті, скелясті / Але, знай, в твоїй руці твоє власне щастя" ("Путь извилист и тернист, но знай: твоё счастье – в твоих руках")

Посмотреть и послушать:

Финляндия

Кто: певец Windows95man (настоящее имя – Теему Кейстери)

Что: песня "No Rules!"

Как звучит: Референсы к танцевальной музыке 1990-х встречаются в конкурсе 2024 года на каждом шагу, но финский соискатель зашёл в них дальше остальных: его псевдоним прямо отсылает к операционной системе Windows 95. Музыка – под стать никнейму: "No Rules!" – китчевый комический европоп примерно 30-летней давности с обилием шуток-прибауток выше и ниже пояса. Примечательно, что все минимально требовательные вокальные партии в композиции исполняет не сам Windows95man, а другой артист из Финляндии, Генри Писпанен.

Интересный факт: Псевдоним псевдонимом, но продакт-плейсмент на "Евровидении" запрещён, даже если это касается давно не существующих продуктов: логотип Windows 95 на футболке артиста в официальном клипе на песню "No Rules!" пришлось размыть.

Ключевая строчка: "I only live by one rule / And the rule is: No rules!" ("Я живу только по одному правилу, и это правило – никаких правил нет!")

Посмотреть и послушать:

Франция

Кто: артист Слиман (полное имя – Слиман Небши)

Что: песня "Mon Amour"

Как звучит: Благородная французская эстрада с примечательно страстной подачей: порой может показаться, что Слиман даже слегка переигрывает, но, так или иначе, его вокал в "Mon Amour" звучит довольно впечатляюще. Мелодический диапазон песни – две полных октавы, внутри которых музыкант чувствует себя как рыба в воде: как в низком, так и в высоком регистре. В отличие от некоторых других конкурсантов, ему даже не требуется специальное шоу – клип на "Mon Amour" сделан подчёркнуто минималистски, без кордебалета и массовки.

Интересный факт: У песни "Mon Amour" есть и альтернативная – танцевальная – версия; ремикс издан под заголовком "Mon Amour (Meya Rework)".

Ключевая строчка: "Je t'aime / J'sais pas pourquoi" ("Я люблю тебя – и я не знаю, почему")

Посмотреть и послушать:

Хорватия

Кто: певец Baby Lasagna (настоящее имя – Марко Пуришич)

Что: песня "Rim Tim Tagi Dim"

Как звучит: От артиста, выбравшего себе псевдоним "Бэби-Лазанья", не ждёшь глубоких высказываний, и по первому впечатлению "Rim Tim Tagi Dim" – это ещё один образец типичного для "Евровидения" эклектичного китча: прямолинейный танцевально-электронный ритм, тяжёлый гитарный рифф, комический клип со сценами из сельской жизни и смешной текст. Впрочем, в песне есть и двойное дно: музыкант размышляет о склонности хорватской молодёжи в поисках лучшей жизни уезжать из деревни в большие города, а из городов – в другие страны.

Интересный факт: "Rim Tim Tagi Dim" – редкий для "Евровидения" образец DIY-подхода (от английского "do it yourself"): Марко Пуришич сочинил песню самостоятельно, без помощи сторонних продюсеров, а режиссёром запоминающегося видео с всякой симпатичной деревенской живностью стала его девушка Элизабета Ружич.

Ключевая строчка: "Bye mom, bye dad, meow cat, please meow back" ("Прощай, мама, прощай, папа, мяу, кошка, пожалуйста, мяукни в ответ")

Посмотреть и послушать:

Швейцария

Кто: певец Немо (полное имя – Немо Меттлер)

Что: песня "The Code"

Как звучит: Контролёр из электрички в форменной фуражке переживает череду чудесных перевоплощений и в конечном итоге становится дрэг-квин в пышной балетной пачке – так выглядит клип на самую яркую квир-песню в этом розыгрыше "Евровидения", при всём уважении к Олли Александеру и Bambie Thug. "The Code" – пламенеющая максималистская эклектика: рэп-куплет здесь с лёгкостью сменяется опереточным дивертисментом и обратно. Говорят, у Немо хорошие шансы победить в конкурсе – и это не будет незаслуженно.

Интересный факт: Немо – небинарная персона; "взлом кода" из его трека – это метафора долгих поисков себя и осознания собственной гендерной идентичности.

Ключевая строчка: "Like ammonites I just gave it some time / Now I found paradise, I broke the code" ("Как аммонитам [древним моллюскам], мне потребовалось некоторое время, но теперь я в раю, я взломал код")

Посмотреть и послушать:

Швеция

Кто: дуэт Marcus & Martinus (полные имена – Маркус и Мартинус Гуннарсен)

Что: песня "Unforgettable"

Как звучит: Никакой связи с незабываемой одноименной песней Нэта "Кинга" Коула: "Unforgettable" в исполнении близнецов Гуннарсенов – тривиальный, хоть и по-своему эффективный электропоп-трек, в котором больше всего запоминается не музыка, а сценография и танцы. Интересно, что исполнители – не шведы, а норвежцы, и это первый случай в истории, когда Швецию на "Евровидении" представляют иностранцы.

Интересный факт: Слепой жребий определил, что именно Marcus & Martinus – представителям страны-хозяйки – суждено открыть финал конкурса 11 мая. Дотошные историки уже покопались в архивах и вспомнили, что, когда в 1984 году первыми на "Евровидении" выступали Herreys Brothers (тоже представлявшие Швецию и тоже братья, хоть и не близнецы), они в конечном счёте праздновали победу.

Ключевая строчка: "She comes alive at night / When her prey"s asleep" ("Она оживает по ночам, когда ее добыча спит")

Посмотреть и послушать:

Эстония

Кто: рэп-группа 5miinust и фолк-дуэт Puuluup

Что: песня "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Как звучит: Название песни переводится как "Честное слово, мы ничего не знаем об этих наркотиках" (реакция лирических героев на антинаркотический рейд полиции в их домохозяйство), но по результатам знакомства с треком впору как раз задаться вопросом, что курили авторы. Эстонская заявка на конкурс в этом году – образец безбашенного стилистического микса, который бывает только на "Евровидении": танцевальные ритмы, рэп-речитатив и жалобные партии тальхарпы, трехструнной смычковой лиры, на которой с глубокой древности играли народную музыку в Скандинавии и странах Балтии.

Интересный факт: "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" – песня с самым длинным названием в истории "Евровидения".

Ключевая строчка: "Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit" ("Ничего не знаю про наркотики, только про сидр и газировку")

Посмотреть и послушать: