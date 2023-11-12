Dead cult и информационная война. Британский журналист Оуэн Мэтьюз в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Оуэн Мэтьюз – британский писатель, историк и журналист с русскими корнями, много работавший в "горячих точках", ведущий программы "Проклятые вопросы".
Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?" Мэтьюз говорит, что, как правило, воюющими движет желание защищаться и улучшить мир, хотя бывают и исключения. "Самое страшное, когда люди действуют из мести", – считает он.
Мэтьюз уверен, что ХАМАС был так жесток 7 октября 2023 года, чтобы спровоцировать Израиль на ответную жестокость. "Они живут войной... Они работают на шок... Это dead cult", – заявляет Оуэн.
В передаче много внимания уделяется информационной войне и тому, что Израиль проигрывает ее в странах Запада. По мнению Мэтьюза, основные причины в том, что израильтян не хотят слышать, и в том, что события в Газе освещаются местными журналистами.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Оуэном Мэтьюзом
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].
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