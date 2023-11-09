"Зло апеллирует к добру". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

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На этот раз поводом для разговора стала запись Арестовичем аудиокниги романа братьев Стругацких "Трудно быть богом".

На вопросы ведущего Алексей Арестович отвечает, вжившись в образ благородного дона Руматы.

"Этот мир испорчен. Он создан как квестовая игра... И мы либо становимся компьютерными вирусными червями, либо боремся и исправляем... Я спасаю тех людей, которые осознали, что нужно исправлять", – говорит он.

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Пятилетний мальчик спрашивает: "Как люди становятся плохими?" "Их обманывают. Им тоже говорят, что мир испорчен, но что в этом есть сущность мира – и мы должны играть по испорченным правилам... Жертва – это тот, кто соглашается с испорченными правилами и не хочет их исправить", – отвечает Арестович-Румата.

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Вопрос мальчика восьми лет: "Правда ли, что рядом с добром всегда должно быть место злу?" Ответ: "Нет, неправда. Это фундаментальный сбой. И мы должны это исправить". Позже, отвечая уже на другие детские вопросы, Арестович говорит: "Даже зло апеллирует к добру... Самый подлый вид зла – зло во имя добра".

Девочка шести лет спросила: "Как можно починить разбитое сердце?" Ответ: "Лучше плакать с разбитым сердцем на своей стороне, чем использовать это как повод для перехода на черную сторону".

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Мальчик трех лет спрашивает: "Нужно ли верить в сказки?" Ответ: "Да. Сказки – это наш светлый программный код... В сказке герой, столкнувшись с несправедливостью, всегда идет ее исправлять".

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13-летняя девочка спросила: "Почему Бог не наказывает всех воров и убийц?" "Потому что воровства и убийств может стало бы меньше, но страха стало бы больше... Страх убивает талант", – отвечает Арестович.

Ведущий задает вопрос о том, как Израиль в условиях войны с террором мог бы не проигрывать информационную войну. Арестович считает, что для этого, даже вопреки военной логике, следует оказывать помощь мирному населению Газы.

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Девочка семи лет спросила: "Ты боишься ошибиться?" Арестович-Румата: "Нет. Я боюсь бездействия... Нет, я ничего не боюсь. Меня можно убить, остановить нельзя".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].