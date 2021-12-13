"Мисс Вселенная 2021": конкурс национальных костюмов выиграла нигерийка
В Эйлате проходит финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Накануне состоялись конкурсы в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах.
Победительницей конкурса национальных костюмов объявлена "Мисс Нигерия" Маристелла Окпала.
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Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходит в Израиле. Финал будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.
Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.
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