Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг13 декабря 2021 г., 03:54

"Мисс Вселенная 2021": конкурс национальных костюмов выиграла нигерийка

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мисс Нигерия Мисс Нигерия

В Эйлате проходит финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Накануне состоялись конкурсы в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах.

Победительницей конкурса национальных костюмов объявлена "Мисс Нигерия" Маристелла Окпала.

ФОТОГАЛЕРЕИ
- "Мисс Вселенная 2021" в Эйлате: бикини и национальные костюмы
- "Мисс Вселенная 2021": портреты всех участниц
- Королева красоты Израиля на конкурсе "Мисс Вселенная 2021"

Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходит в Израиле. Финал будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.


Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

04:55 "Мисс Вселенная 2021": победила красавица из Индии
04:03 "Мисс Вселенная 2021": названа первая тройка, израильтянка не попала в ТОП-10
03:54 "Мисс Вселенная 2021": конкурс национальных костюмов выиграла нигерийка
19:28 "Заповедник 195": Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики – мультсатира
16:22 "Душа карнавала" и "влияние на общество": названы первые лауреатки конкурса "Мисс Вселенная 2021"
14:33 Новогодняя шоу-дискотека в Ашдоде при участии Марины Максимилиан
12:26 Чайковский и Пушкин возвращаются на сцену Израильской Оперы
10:13 Где отпраздновать Новый год? Три дня веселья и джаза на Мертвом море
06:55 "Меня интересуют повороты". Андрей Хржановский в программе "Детский недетский вопрос"
13:54 Томас Андерс и его Modern Talking Band с единственным концертом в Израиле
Загрузка...