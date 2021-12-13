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NEWSru.co.il :: Досуг13 декабря 2021 г., 04:03

"Мисс Вселенная 2021": названа первая тройка, израильтянка не попала в ТОП-10

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Лалела Мсване (ЮАР)

В Эйлате проходит финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". В финальную десятку прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

Финальная пятерка выглядит так: Валерия Айос (Колумбия), Харнааз Сандху (Индия), Надиа Ферейра (Парагвай), Беатрис Гомес (Филиппины), Лалела Мсване (ЮАР).

Финальная тройка: Индия, Парагвай, ЮАР.


Израильтянка Ноа Кохба, потерявшая сознание во время генеральной репетиции накануне финала, не прошла в ТОП-10.

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Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходит в Израиле. Финал будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

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