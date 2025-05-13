Каннский кинофестиваль: запрет на обнаженку, война в Украине, Газа и созвездие голливудских звезд

В Каннах открывается 78-й Каннский кинофестиваль. По результатам смотра будут вручены две главные награды – "Золотая пальмовая ветвь", обладателем одной из которых уже сегодня вечером станет актер Роберт Де Ниро за вклад в киноискусство. Запланирована и встреча Де Ниро с публикой, на которую билетов, ожидаемо, не достать.

Фильмом открытия Канн в этом году стала дебютная лента француженки Амели Боннен "Уехать однажды". Почему так повезло именно этой картине, станет понятно только сегодня вечером, когда звезды пройдут по красной дорожке, а директор фестиваля Тьерри Фремо объявит, что фестиваль официально открыт.

Кстати, накануне этого торжественного события организаторы смотра опубликовали строгое предписание – на красной дорожке не приветствуются слишком открытые и фривольные наряды. Видимо, тенденции последних лет, когда дамы появлялись перед фотографами в имитации одежды, не очень по душе Каннам. Досталось и слишком объемным нарядам – вроде платьев с длинными шлейфами и прочим изыскам. Новые правила были опубликованы всего за сутки до церемонии открытия фестиваля, что создает немалые проблемы для тех, кто наряд готовил заранее.

Впрочем, несмотря на все эти приготовления, фестиваль уже стартовал. Незадолго до старта смотра стало известно, что день открытия будет посвящен войне в Украине. С утра здесь показывали картину "Зеленский" от французских документалистов, днем – ленту "Наша война" Бернара-Гери Леви, а закончится трибьют войне, идущей в Украине, новой документальной лентой лауреата премии "Оскар" Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который вел съемки в зоне боевых действий, следуя за украинскими военными.

Война в Газе также не перестает тревожить кинематографистов. Накануне фестиваля более 350 сотрудников киноиндустрии со всего мира опубликовали открытое письмо, осуждающее "молчание по поводу смертоносных последствий израильской военной кампании в секторе Газа". Среди подписавших письмо несколько голливудских звезд, включая Ричарда Гира, Сьюзан Сарандон и Хавьера Бардема. В письме, опубликованном на сайте французской газеты Libération, говорится: "Мы не можем молчать, пока в секторе Газа происходит геноцид". Формальным поводом для письма стала предстоящая премьера фильма иранской постановщицы Сепиде Фарси "Положи свою душу в руку и иди", главной героиней которого стала фотожурналистка из Газы Фатима Хассона. 25-летняя девушка рассказывает в картине о том, как Газа выживает во время войны. Накануне фестиваля автор картины заявила, что Фатима погибла вместе с членами своей семьи в результате израильского удара по ее дому. Через неделю после этого известия организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали заявление, в котором сообщили, что премьера фильма станет трибьютом памяти Фатимы, однако Израиль в этом обращении не упоминается. ЦАХАЛ гибель девушки не прокомментировал, завявив, что целью удара был террорист ХАМАСа.

Кстати, в этом году и Газа, и Израиль представлены в Каннах очень значительно. Помимо фильма Фарси, здесь будет представлена также лента "Однажды в Газе" уроженцев сектора Тарзана и Араба Нассеров. Фильм рассказывает о периоде, когда ХАМАС приобретал все больший вес в Газе. Израиль же представлен в Каннах сразу несколькими лентами – во-первых, здесь состоится долгожданная премьера картины Надава Лапида "Да!" с Ариэлем Бронзом, Эфрат Дор, Наамой Прейс и Алексеем Серебряковым в главных ролях. Фильм рассказывает о выживании джазового музыканта и его подруги после 7 октября на фоне раскола израильского общества. Еще одна израильская лента в программе – картина Ор Синай "Мама" с Евгенией Додиной в главной роли. Это история о домработнице из Польши, которая в Израиле уже чувствует себя гораздо комфортнее, чем дома, но вынуждена вернуться в родное село, чтобы понять, что ее дом уже не здесь. Кстати, в Канны приедет и теперь израильский актер Анатолий Белый – он сыграл одну из ролей в фильме украинского режиссера Сергея Лозницы "Два прокурора", которая включена в основной конкурс смотра.

Среди самых ожидаемых премьера смотра – картина Уэса Андерсена "Финикийская схема", в которой снялась Скарлетт Йоханссон, которая, кстати, представит здесь и свой режиссерский дебют "Элеанор великая", "Новая волна" Ричарда Линклейтера, черно-белая лента о том, как Жан-Люк Годар снимал свой культовый фильм "На последнем дыхании", "Эддингтон" Ари Астера c Хоакином Фениксом и Эммой Стоун в главных ролях,. Во внеконкурсной программе будет показана новая работа Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле". И, наконец, звездная премьера Канн этого года: восьмой фильм цикла "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли, которого уже очень ждут на красной дорожке.