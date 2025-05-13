Идан Амеди открыл американский тур и посвятил песню освобождённому заложнику

Популярный израильский певец и киноактёр Идан Амеди 12 мая выступил перед многотысячной аудиторией зала "Hard Rock Live" в Майами (Флорида, США). Дата первого концерта музыканта в рамках американского тура совпала с освобождением из хамасовского плена заложника Идана Александра, обладателя израильского и американского гражданства.

Амеди не обошёл стороной эту новость: он объявил о спасении Александра из Газы со сцены под гром аплодисментов, после чего призвал к скорейшему освобождению остальных израильских заложников. "Мы ждём наших братьев и сестёр домой, – сказал музыкант. – Радость не будет полной, пока они не вернутся".

На экран при этом вывели портреты людей, остающихся в заложниках в секторе Газы с 7 октября 2023 года. Идан Амеди отдельно упомянул в своей речи Адара Гольдина – солдата ЦАХАЛ, погибшего во время операции "Нерушимая скала"; его тело удерживается в Газе с 2014 года. Идану Александру артист посвятил во время концерта в Майами композицию "נגמר".

Американский тур Идана Амеди продлится до 18 мая. У израильского артиста запланировано ещё два больших концерта в США: 15 мая в зале United Palace в Нью-Йорке и 18 мая в зале Peacock Theater в Лос-Анджелесе.