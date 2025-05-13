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Культура

Сегодня состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение-2025"

Музыканты
"Евровидение-2025"
время публикации: 13 мая 2025 г., 06:25 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 06:27
Сегодня состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение-2025"
AP Photo/Martin Meissner

Вечером во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

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Конкурсный отбор в финал будут проходить представители Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Украины, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

Второй полуфинал пройдет вечером 15 мая. В нем будет участвовать представительница Израиля Юваль Рафаэль.

Финал конкурса состоится вечером в субботу, 17 мая. В нем примут участие хозяева конкурса – представители Швейцарии, страны "большой пятерки" – Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, а также участники, прошедшие полуфинальный отбор.

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