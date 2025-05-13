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Культура

Ричард Гир и Педро Альмодовар осудили молчание киноиндустрии по поводу геноцида в Газе

время публикации: 13 мая 2025 г., 00:28 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 00:46
Ричард Гир и Педро Альмодовар осудили молчание киноиндустрии по поводу геноцида в Газе
AP Photo/Lewis Joly

Несколько звезд мирового кино, включая американского актера Ричарда Гира и испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, опубликовали во французской газете Libération

открытое письмо, в котором осудили молчание творческой интеллигенции по поводу "геноцида в Газе". Это письмо приурочено к открытию Каннского кинофестиваля.

"Мы, деятели искусства и культуры, не можем молчать, пока в секторе Газы происходит геноцид", – говорится в письме, подписанном 380 деятелями искусства. В письме упоминается гибель 26-летней фотожурналистки Фатимы Хасун в результате авиаудара ЦАХАЛа. Она является героиней документального фильма, который будет показан в рамках фестиваля. Авторы письма также выражают обеспокоенность по поводу молчания представителей киноиндустрии после задержания израильскими военными соавтора фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля. "Такая пассивность нас позорит", – говорится в открытом письме.

Авторы письма задаются вопросом: почему киноидустрия "не интересуется ужасами реальности" и призывают коллег к действиям "ради тех, кто погибает при полном безразличии".

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