"Сказка – это жизнь". Жанна Давтян и куклы Гари Давтяна в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостями передачи стали Жанна Давтян и куклы Мастер, Тирацу и Анчап, созданные Гари Давтяном. Передача была записана в их доме в Тбилиси.

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Детский вопрос к Жанне: "Веришь ли ты в сказки?"

"Я живу в сказке. Сказка – это жизнь".

Детский вопрос к Мастеру: "У тебя есть одна минута, тебя слышит весь мир. Что ты скажешь?"

"Люди, любите друг друга".

Детский вопрос к Тирацу: "Что такое пошлость?"

"Отсутствие Бога есть пошлость". И напротив: "Присутствие Бога – это творчество во всех его проявлениях".

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Детский вопрос к Анчапу: "Зачем люди воюют?"

"Важность, важность, важность... значимость... Всегда воюют за нечто материальное, но не за человека. На мой взгляд, это дорога в никуда. Потому что человек не бессмертен".

Детский вопрос Жанне Давтян: "Что такое счастье?"

"Счастье по-армянски – երջանկություն. Я это слышу так: на земле, прилагая усилия, стремление к небу".

Кукольник Гари Давтян однажды сказал: "Как хорошо в жизни оставить след, но не наследить". И куклы с ним согласны.

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Жанной Давтян и куклами Гари Давтяна

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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