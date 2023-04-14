adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
5 - 18°
Тель-Авив:
12 - 21°
Эйлат:
15 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.655 ₪ 4.028 ₪
Иерусалим:
5 - 18°
Тель-Авив:
12 - 21°
Эйлат:
15 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Сказка – это жизнь". Жанна Давтян и куклы Гари Давтяна в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"     ВСЕ ФОТО

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостями передачи стали Жанна Давтян и куклы Мастер, Тирацу и Анчап, созданные Гари Давтяном. Передача была записана в их доме в Тбилиси.

    adv_11 m_ar_1

    Детский вопрос к Жанне: "Веришь ли ты в сказки?"
    "Я живу в сказке. Сказка – это жизнь".

    Детский вопрос к Мастеру: "У тебя есть одна минута, тебя слышит весь мир. Что ты скажешь?"
    "Люди, любите друг друга".

    Детский вопрос к Тирацу: "Что такое пошлость?"
    "Отсутствие Бога есть пошлость". И напротив: "Присутствие Бога – это творчество во всех его проявлениях".

    adv_12 m_ar_2

    Детский вопрос к Анчапу: "Зачем люди воюют?"
    "Важность, важность, важность... значимость... Всегда воюют за нечто материальное, но не за человека. На мой взгляд, это дорога в никуда. Потому что человек не бессмертен".

    Детский вопрос Жанне Давтян: "Что такое счастье?"
    "Счастье по-армянски – երջանկություն. Я это слышу так: на земле, прилагая усилия, стремление к небу".

    Кукольник Гари Давтян однажды сказал: "Как хорошо в жизни оставить след, но не наследить". И куклы с ним согласны.

    adv_13 m_ar_3

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Жанной Давтян и куклами Гари Давтяна

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    adv_14 m_ar_4

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    adv_15 incontent_1

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 7 Апреля 2023
    "Книги – первая любовь человечества". Философ Михаил Эпштейн отвечает на детские вопросы
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 31 Марта 2023
    "Зачем люди воюют?" Райкин, Полунин, Хаматова, Рубина, Макаревич, Туминас, Акунин, Носик, Губерман, Ким, Рост и другие отвечают на детский вопрос
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 24 Марта 2023
    "Война не выгодна никому. Даже победителям". Отец Илия в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 10 Марта 2023
    "Я хочу бессмертия человечества". Андрей Мовчан в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:28 "Вменяемые правые", дилемма оппозиции и Яир Нетаниягу. Итоги политической недели
    07:00 В Петах-Тикве насмерть сбит китайский рабочий, ехавший на велосипеде
    06:50 "Сказка – это жизнь". Жанна Давтян и куклы Гари Давтяна в передаче "Детский недетский вопрос"
    06:10 Снова стрельба в Лоде: убит молодой мужчина
    06:04 Прогноз погоды на 14 апреля: повышение температуры, малооблачно
    23:45 Евролига. "Маккаби" в овертайме победил "Реал"
    23:32 В США арестовали нацгвардейца, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
    23:00 Умерла Мэри Куант, подарившая миру мини-юбку и внесшая дух свободы в моду 60-х
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5