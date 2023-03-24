"Война не выгодна никому. Даже победителям". Отец Илия в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал отец Илия (в миру Сандро Кавсадзе) – архимандрит в мужском монастыре при храме Светицховели (Мцхета, Грузия). Первая передача с ним выходила в ноябре 2022 года.

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Когда-то Сандро Кавсадзе был партийным функционером и чиновником. Секретарем Горийского райкома партии был назначен в 29-летнем возрасте. В 1977-1984 годах – замминистра внутренних дел Грузинской ССР. В 36 лет стал генерал-майором милиции (самым молодым в СССР). Затем возглавлял административный отдел ЦК Компартии Грузии, был главным государственным арбитром, был личным представителем Шеварднадзе в Абхазии и Цхинвали, провел 40 дней в плену у сторонников Гамсахурдии, занимал посты министра приватизации и председателя Комитета по защите прав человека, работал в структурах ООН. По возвращении в Грузию учредил частное юридическое бюро и занялся адвокатской практикой. В 2009 году, после кончины супруги, принял монашеский обет и ушел в Марткопский мужской монастырь. Через два года, по рекомендации Святейшего, был переведён в мужской монастырь Светицховели (Мцхета). Иеродиакон – иеромонах – игумен – архимандрит.

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"Больше всего я устаю от исповедей, – признается отец Илия. – ... Помнишь боль человека и помнишь свою боль".

На вопрос японской девочки "Скажи одним словом, о чем ты думал всю свою жизнь?" ответ таков: "Всю жизнь думал о любви".

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На детский вопрос "Зачем люди воюют?" отец Илия отвечает долго, резюмируя: "Война не выгодна никому. Даже победителям".

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Рассуждая о том, что значит "прожить жизнь успешно", он говорит: "Главное – самооценка. Иногда совпадает с мнением общества. Иногда – нет".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с отцом Илией

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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