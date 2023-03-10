"Я хочу бессмертия человечества". Андрей Мовчан в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Мовчан – известный финансист, специалист по инвестициям. Ведущий, по понятной причине, выбрал десятки детских вопросов про деньги. Но не менее интересны были ответы на вопросы, вроде бы никак с деньгами не связанные.

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Мальчик, шесть лет: "Что такое много денег?" В укороченном варианте ответ Мовчана: "Это такое количество денег, которое вы не можете потратить".

"Что такое совесть?" Мовчан: "Совесть – это социальный проект... Совесть – это успешная мутация, создающая баланс, помогающий человеку как виду развиваться".

Отвечая на вопрос, что бы он подарил трехлетнему мальчику, который "хочет всё", Андрей Мовчан говорит, что подарил бы ему бессмертие. И не только ему: "Я хочу бессмертия человечества".

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Девятилетний мальчик попросил ответить, в чем отличие вопросов, начинающихся со слов "зачем" и "почему". "Зачем – потому что что-то будет в будущем. Почему – потом что что-то было в прошлом". И отвечая на вопрос о Боге: "Бог – это способ человека превратить почему в зачем".

Маленький мальчик спросил: "О чем ты хочешь ругаться?" Мовчан ругаться не любит, на этот вопрос он отвечает так: "Я ненавижу подлость, но хуже всего переношу глупость"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Мовчаном

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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