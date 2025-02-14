x
14 февраля 2025
|
последняя новость: 14:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 февраля 2025
|
14 февраля 2025
|
последняя новость: 14:18
14 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Художник развешивает бананы стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов в английской деревне

Современное Искусство
Великобритания
время публикации: 14 февраля 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 14:08
Художник развешивает бананы стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов в английской деревне
AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Художник по имени Импро обклеил бананами деревню Соннинг в Беркшире, вдохновившись работой Маурицио Каттелана "Комик", которая ранее была продана за 4,9 миллионов фунтов стерлингов.

Арт-объект "Комик" Каттелана – это концептуальное произведение искусства, представляющее собой банан, приклеенный скотчем к стене. Оно было впервые представлено на Art Basel Miami Beach в декабре 2019 года и быстро стало сенсацией.

Художник Импро, который известен своим игривым и заставляющим задуматься публичным искусством, в шутку заявил, что его банановые "произведения искусства", которые он расклеил по всей деревне, стоят 24,8 миллиона фунтов стерлингов и могут покрыть расходы на новую крышу для церкви в Соннинге, сообщает The Reading Chronicle.

Мужчина заявил: "Хватит с шутками и розыгрышами! На этот раз я подарил Соннингу настоящее произведение искусства международного уровня стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов, которое можно продать на аукционе".

"Продажа хотя бы одного из этих шедевров будет вполне достаточной, чтобы покрыть расходы на новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: "Пожалуйста!"".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 24 ноября 2024

Банан Каттелана за $6,2 млн "переплюнул" чёрный квадрат Малевича. Комментарий