Художник развешивает бананы стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов в английской деревне

Художник по имени Импро обклеил бананами деревню Соннинг в Беркшире, вдохновившись работой Маурицио Каттелана "Комик", которая ранее была продана за 4,9 миллионов фунтов стерлингов.

Арт-объект "Комик" Каттелана – это концептуальное произведение искусства, представляющее собой банан, приклеенный скотчем к стене. Оно было впервые представлено на Art Basel Miami Beach в декабре 2019 года и быстро стало сенсацией.

Художник Импро, который известен своим игривым и заставляющим задуматься публичным искусством, в шутку заявил, что его банановые "произведения искусства", которые он расклеил по всей деревне, стоят 24,8 миллиона фунтов стерлингов и могут покрыть расходы на новую крышу для церкви в Соннинге, сообщает The Reading Chronicle.

Мужчина заявил: "Хватит с шутками и розыгрышами! На этот раз я подарил Соннингу настоящее произведение искусства международного уровня стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов, которое можно продать на аукционе".

"Продажа хотя бы одного из этих шедевров будет вполне достаточной, чтобы покрыть расходы на новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: "Пожалуйста!"".