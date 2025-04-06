Под футбольным стадионом в Вене найдено массовое захоронение эпохи Римской империи

Археологи сообщили, что на окраине Вены найдены останки примерно 150 солдат эпохи Римской империи, отметив, что это очень редкая находка, сообщает AP.

В октябре 2024 года во время работ по реконструкции футбольного поля в Вене строительные бригады обнаружили множество скелетных останков в братской могиле. Археологи из Венского музея подтвердили, что на месте захоронения обнаружены останки 129 человек. В ходе дальнейших раскопок были найдены дополнительные кости, что привело экспертов к предположению, что общее число тел может превышать 150. В Венском музее отметили, что такие находки скелетов этого периода редки из-за распространенной практики кремации до III века н. э.

Археологи сообщили, что возраст погребенных от 20 до 30 лет, и все они были мужчинами, вероятно, погибшими в бою. Причиной смерти стали ранения, полученные от мечей, копий, кинжалов и метательных орудий, что позволило экспертам сделать вывод, что эти люди были участниками битвы, завершившейся поражением. С помощью углеродного анализа кости погибших были датированы периодом с 80 по 130 год н. э. Полученные результаты были сопоставлены с предметами, обнаруженными в могиле, такими как доспехи, шлема и гвозди, характерные для римской военной обуви – калиг.

На данный момент подтверждена лишь одна жертва как римский легионер. Археологи надеются, что анализ ДНК и изотопов стронция поможет в дальнейшей идентифицировать бойцов и определить их стороны в конфликте.