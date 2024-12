Вокалист группы Slade стал одним из пациентов, на котором тестировали новый вид химиотерапии

Фронтмен знаменитой британской рок-группы Slade, 78-летний Нодди Холдер, стал гостем программы "Завтрак на BBC" и рассказал о том, как в 2018 году ему диагностировали рак пищевода.

По словам музыканта, врачи утверждали, что ему осталось жить не более полугода – Холдера спасло то, что он согласился попробовать новый вид химиотерапии. "Я пришёл в больницу The Christie в Манчестер и говорю им: "Ну что? Шесть месяцев – и всё?", – вспоминает артист. – А они мне отвечают: "Единственное, что мы можем предложить, – экспериментальное лечение, которое неплохо показало себя в последний год, но мы ещё ни разу не пробовали назначать его людям за 60, поскольку оно очень, очень тяжело переносится. Однако ваша решительность и позитивный взгляд на мир могут здесь помочь – попробуем?". Я ответил: "А что, у меня есть варианты?"".

Теперь, по словам Холдера, этот вариант химиотерапии стали назначать и пожилым людям, а сам музыкант вместе с семьей запустил сбор пожертвований в пользу хосписа в графстве Чешир, с которым им пришлось "близко познакомиться" во время лечения.

Slade – легенды глэм-рока и одна из самых успешных британских рок-групп 1970-х. В первой половине десятилетия сразу шесть песен Slade достигали вершины британского хит-парада, в том числе "Coz I Luv You", "Cum On Feel the Noize" и "Merry Xmas Everybody". Последняя превратилась в рождественский стандарт: после того, как в 2007 цифровые скачивания стали учитываться при составлении хит-парадов, она стабильно попадает в чарт каждый год в декабре. Нодди Холдер был соавтором всех этих композиций.