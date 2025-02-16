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Культура

Лири Альбаг сделала татуировку со строчкой из песни, придававшей ей силы в плену

Заложники
Музыканты
время публикации: 16 февраля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:03
Лири Альбаг сделала татуировку со строчкой из песни, придававшей ей силы в плену
Yehoshua Yosef/Flash90

20-летняя Лири Альбаг, захваченная террористами ХАМАСа 7 октября и вышедшая на свободу по сделке в конце января, сделала татуировку со словами любимой песни, позволявшей ей не падать духом в плену.

Выбор девушки пал на композицию "קחי את הפחדים" ("Возьми свои страхи") популярного певца Бенайи Бараби. На ноге Альбаг теперь выбита строчка "תראי בסוף כל לילה החושך נעלם" ("Посмотри, в конце каждой ночи тьма исчезает").

В интервью порталу Walla освобождённая заложница сказала, что за 477 дней, которые она провела в плену, чаще всего напевала две песни: "קחי את הפחדים" Бараби и "שקיעות אדומות" Эдена Хасона. По её словам, именно эти композиции помогали ей сохранять стойкость. Бенайя Бараби сказал, что был очень тронут, узнав о том, что его музыка скрасила Эльбаг томительные и страшные дни в заключении. Музыкант подчеркнул, что это доказывает способность музыки залечивать раны и способствовать продолжению жизни. Он также выразил надежду, что вскоре будут освобождены и другие израильские заложники, находящиеся в руках террористов.

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