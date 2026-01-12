Джоан Роулинг против сторонников Палестины: "Вам плевать на иранцев, вы сами себя разоблачили"

Британская писательница Джоан Роулинг выступила с критикой в адрес тех, кто принимал участие в манифестациях под лозунгом "Свобода Палестине", но полностью игнорирует жестоко подавляемые оппозиционные выступления в Иране.

"Если вы называете себя защитниками прав человека, но не можете проявить солидарность с борцами за свободу в Иране, то вы сами себя разоблачили. Вам плевать на тех, кого подавляют, над кем издеваются, если это делают враги ваших врагов", – написала она в социальной сети X.

Один из комментаторов сообщил, что в Иране речь идет не о свободе, а о смене режима в интересах Израиля, Биньямина Нетаниягу и "еврейского превосходства".

"Иранцы, которые храбрее, чем вы не можете и мечтать, жертвуют жизнями за свое освобождение, а все, что вы можете сказать, – "это по вине евреев". Это за гранью пародии", – ответила ему автор книг про Гарри Поттера.