x
12 января 2026
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 13:11
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Джоан Роулинг против сторонников Палестины: "Вам плевать на иранцев, вы сами себя разоблачили"

время публикации: 12 января 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 13:16

Британская писательница Джоан Роулинг выступила с критикой в адрес тех, кто принимал участие в манифестациях под лозунгом "Свобода Палестине", но полностью игнорирует жестоко подавляемые оппозиционные выступления в Иране.

"Если вы называете себя защитниками прав человека, но не можете проявить солидарность с борцами за свободу в Иране, то вы сами себя разоблачили. Вам плевать на тех, кого подавляют, над кем издеваются, если это делают враги ваших врагов", – написала она в социальной сети X.

Один из комментаторов сообщил, что в Иране речь идет не о свободе, а о смене режима в интересах Израиля, Биньямина Нетаниягу и "еврейского превосходства".

"Иранцы, которые храбрее, чем вы не можете и мечтать, жертвуют жизнями за свое освобождение, а все, что вы можете сказать, – "это по вине евреев". Это за гранью пародии", – ответила ему автор книг про Гарри Поттера.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook