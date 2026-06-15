Ариана Гранде призвала Белый дом прекратить использовать ее музыку

Ариана Гранде выступила с критикой в адрес Белого дома после того, как ее песню использовали в ролике, связанном с иммиграционной политикой администрации США, пишет CNN. В коротком 14-секундном видео, опубликованном в TikTok, показаны сотрудники полиции и агенты ICE, которые задерживают и арестовывают людей. В качестве музыкального сопровождения использовалась композиция Гранде "Bye", однако позже звук из ролика был удален. Под видео была размещена подпись: "Прощай. Президент Трамп обеспечил самую безопасную границу в истории".

Позже Гранде отреагировала в TikTok, заявив: "Пожалуйста, не используйте мою музыку в связи с этой жестокой, бесчеловечной и отвратительной пропагандой". Ее комментарий, по сообщениям, был скрыт. В ответ представители Белого дома заявили, что действия администрации направлены на борьбу с преступностью среди нелегальных мигрантов, которых они обвиняют в насилии и угрозе безопасности граждан США. Ранее певица уже выражала свою позицию по вопросам иммиграции, в том числе появляясь на мероприятиях с символикой "ICE OUT", направленной против депортационной политики.

Это не первый случай конфликта между артистами и политиками: ранее другие музыканты, включая ABBA, Адель и Джон Фогерти, также выступали против использования их песен на политических мероприятиях Дональда Трампа. Похожие ситуации происходили и с другими исполнителями, например с Оливией Родриго, чья музыка также использовалась в аналогичных видео, после чего певица публично раскритиковал