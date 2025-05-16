Юваль Рафаэль вышла в финал "Евровидения"

В четверг, 15 мая, в Базеле состоялся второй полуфинал "Евровидения-2025", в котором участвовали представители 16 стран: Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии, Финляндия.

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По итогам зрительского голосования в финал конкурса вышли десять стран: Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндии, Латвия, Мальта, Греция.

Представительница Израиля Юваль Рафаэль вновь выйдет на сцену "Евровидения" в субботу, 17 мая, во время финала конкурса. В нем примут участие хозяева конкурса – представители Швейцарии, страны "большой пятерки" – Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, а также победители первого полуфинала: Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.