Фильм об израильтянке, возглавившей наркокартель в Боливии, вошел в программу кинофестиваля

Картина "10 килограммов" израильского режиссера Дорона Эрана включена в международный конкурс кинофестиваля ICARO – крупнейшего киносмотра в странах Центральной Америки.

Фильм Эрана основан на ставшей бестселлером автобиографической книге Шарон Ицхаки. Ицхаки в юности отправилась в Боливию с малознакомым юношей. Ее задержали с 10 килограммами кокаина и приговорили к тюремному заключению по обвинению в торговле наркотиками. Попав в известную жестокими условиями содержания женскую тюрьму "Мира Флорес", ей пришлось пережить несколько покушений и завести роман с главой местного наркокартеля, который отбывал наказание в мужской тюрьме по-соседству. Благодаря этой связи Шарон возглавила крупнейший местный наркокартель, завела дружбу с юношей-трансгендером и удочерила семилетнюю девочку. Шарон исполнилось 26 лет, когда, воспользовавшись объявленным Папой Римским "Священным годом милосердия", она смогла выйти из тюрьмы и сбежать в Нью-Йорк.

Фильм снимался в Гватемале. Возможно, поэтому картина, вся съемочная команда которой – израильтяне, заявлена в программе кинофестиваля как представитель Гватемалы, а не Израиля. В главных ролях в картине снимались Даниэла Картес, Лиоз Леви, Луна Мансор и другие.