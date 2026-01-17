x
Культура

Марина Влади передала в Росархив свою переписку с Владимиром Высоцким

время публикации: 17 января 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 17:47
Википедия. Фото: Ji-Elle

87-летняя французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою переписку с актером и поэтом Владимиром Высоцким (1938-1980). Она попросила не публиковать эти письма при ее жизни, сообщает публицист Николай Подосокорский.

Марина Влади была третьей и последней официальной женой Владимира Высоцкого. Артисты состояли в браке с 1970 по 1980 год, до смерти поэта. Влади написала книгу воспоминаний о муже – "Владимир, или Прерванный полет…" (Прогресс, 1989). Высоцкий посвятил Влади ряд своих песен.

