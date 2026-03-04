x
ЦАХАЛ на арабском предупредил жителей еще 13 деревень на юге Ливана перед ударами

время публикации: 04 марта 2026 г., 06:55 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 06:58
ЦАХАЛ на арабском предупредил жителей еще 13 деревень на юге Ливана перед ударами
Flash90/Ayal Margolin

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение жителям еще 13 деревень на юге Ливана с призывом срочно эвакуироваться на фоне подготовки ударов по объектам "Хизбаллы".

В сообщении перечислены населенные пункты: Байт-Лиф, Ятар, Аль-Барамин, Кафра, Садикин, Збаккин, Джабаль аль-Батм, Дашканни, Ди-Амс, Кана, Мадждаль-Зун, Аш-Шаития, Рамдия.

"Деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, мы не хотим причинить вам вреда. Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть дома и отойти от деревень как минимум на 1000 метров – в открытые пространства за их пределами", – говорится в заявлении. В ЦАХАЛе добавили, что любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее инфраструктурой и вооружением, "подвергает свою жизнь опасности".

