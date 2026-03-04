x
Управление по чрезвычайным ситуациям разрешило курьерскую доставку из ресторанов

время публикации: 04 марта 2026 г., 06:28 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 06:28
Управление по чрезвычайным ситуациям разрешило курьерскую доставку из ресторанов
Nati Shohat/Flash90

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям разрешило ресторанам осуществлять курьерскую доставку заказов, частично удовлетворив запрос со стороны министерства экономики.

В то же время продажа блюд навынос (take away) по-прежнему запрещена.

Также курьерская доставка разрешена магазинам, реализующим предметы первой необходимости для детей до 6 месяцев. Это означает, что аптечные сети и магазины детских товаров вправе осуществлять доставку на дом.

Кроме того, комиссия рекомендовала разрешить работу аккредитационных лабораторий для нужд стрелковых тиров, деятельность производителей и импортеров, имеющих лицензию отдела надзора за огнестрельным оружием, услуги по поддержке и обслуживанию цифровых и телекоммуникационных инфраструктур, услуги по начислению заработной платы, которые невозможно выполнять дистанционно. Все исключения распространяются при условии соблюдения инструкций Ведомства тыла.

