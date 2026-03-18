Шон Пенн получил в Украине "Оскар": из железнодорожного вагона, поврежденного российской ракетой

Актер Шон Пенн не присутствовал на церемонии вручения премии "Оскар" и вместо этого отправился в Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Чтобы поблагодарить звезду за такой шаг, глава украинских железных дорог "Укрзализниця" Александр Перцовский вручил Пенну железный "Оскар", переплавленный из металла железнодорожного вагона, поврежденного российской ракетой.

"Он не золотой, но он настоящий", – подчеркнул Перцовский, отмечая особое значение награды.

Пенн поблагодарил назвал эту награду "настоящим сокровищем".

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил актеру благодарность за поддержку страны, отметив, что Пенн остается "настоящим другом Украины" с первых дней полномасштабной войны.

98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе 15 марта. Шон Пенн победил в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", однако актер на церемонии не появился. Вместо него статуэтку получил Киран Калкин, который заметил, что Пенн "то ли не смог, то ли не захотел" присутствовать. Это третий "Оскар" в карьере артиста, который последовательно критикует Академию за слабую поддержку Украины на фоне войны. Ранее он заявил, что переплавит свои статуэтки на пули для Украины, если академики не позволят Владимиру Зеленскому выступить во время церемонии.