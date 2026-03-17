Вместо "Оскара" Шон Пенн уехал в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Шон Пенн в воскресенье вечером стал лауреатом своей третьей премии "Оскар", получив награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Однако на самой церемонии он не присутствовал. Награду за Пенна на сцене получил лауреат прошлого года Киран Калкин, который с иронией отметил: "Шон Пенн не смог быть здесь сегодня вечером – или не захотел, поэтому я приму награду от его имени".

Как выяснилось позже, Пенн пропустил мероприятие ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Зеленский опубликовал совместное фото с актером на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) и поблагодарил его за поддержку. "Шон, благодаря тебе мы знаем, что такое настоящий друг Украины, – написал Зеленский. – Ты стоял рядом с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И по сей день ты с нами. И мы знаем, что ты продолжишь поддерживать нашу страну и наш народ".

Ранее актер уже пропускал крупные церемонии. Несмотря на победы на премиях Гильдии актеров и BAFTA, он не присутствовал на их вручении. А на церемонии вручения премии "Золотой глобус" Пенн уступил награду Стеллану Скарсгарду ("Сентиментальная ценность") и закурил прямо в зале.

Пенн известен не только своей актерской карьерой, но и активной гражданской позицией. Он неоднократно поддерживал Украину и посвятил ей документальный фильм "Суперсила", снятый вместе с Аароном Кауфманом.