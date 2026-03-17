17 марта 2026
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Вместо "Оскара" Шон Пенн уехал в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Оскар 2026
время публикации: 17 марта 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 11:21
Официальный аккаунт Президента Украины в сети Х

Шон Пенн в воскресенье вечером стал лауреатом своей третьей премии "Оскар", получив награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Однако на самой церемонии он не присутствовал. Награду за Пенна на сцене получил лауреат прошлого года Киран Калкин, который с иронией отметил: "Шон Пенн не смог быть здесь сегодня вечером – или не захотел, поэтому я приму награду от его имени".

Как выяснилось позже, Пенн пропустил мероприятие ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Зеленский опубликовал совместное фото с актером на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) и поблагодарил его за поддержку. "Шон, благодаря тебе мы знаем, что такое настоящий друг Украины, – написал Зеленский. – Ты стоял рядом с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И по сей день ты с нами. И мы знаем, что ты продолжишь поддерживать нашу страну и наш народ".

Ранее актер уже пропускал крупные церемонии. Несмотря на победы на премиях Гильдии актеров и BAFTA, он не присутствовал на их вручении. А на церемонии вручения премии "Золотой глобус" Пенн уступил награду Стеллану Скарсгарду ("Сентиментальная ценность") и закурил прямо в зале.

Пенн известен не только своей актерской карьерой, но и активной гражданской позицией. Он неоднократно поддерживал Украину и посвятил ей документальный фильм "Суперсила", снятый вместе с Аароном Кауфманом.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 марта 2026

"Оскар-2026": триумф "ужастиков", говорящее отсутствие Шона Пенна и Джейкоб Элорди с мамой