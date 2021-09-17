Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
25 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг17 сентября 2021 г., 07:16

"Пошлость вредна для здоровья". Виктор Тихомиров в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Пошлость вредна для здоровья". Виктор Тихомиров в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Виктор Тихомиров – художник из группы "Митьки", писатель, сценарист, кинорежиссёр.


Передача записана в рамках XXIX кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге.

О пользе хвастовства. "Нахвастаюсь. А потом начинаю что-нибудь делать, делать, делать, чтобы хвастовство оправдалось".

О пошлости. "Пошлость вредна для здоровья. Но ее очень любят широкие слои населения".

"Грех очень сладок. Человек слаб. А Бог милостив. И поэтому я оптимист", – говорит Тихомиров, отвечая на один из детских вопросов.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Тихомировым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 сентября 2021
Звонок Богу: "Желаний нет, перезвоню позже". Даниэль Азарян в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 03 сентября 2021
"Всё не зря". Олег Родовильский в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 20 августа 2021
Программа "Детский недетский вопрос" в Храме Гроба Господня. Настоятель Храма от Армянской Апостольской Церкви Отец Самвел
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:16 "Пошлость вредна для здоровья". Виктор Тихомиров в программе "Детский недетский вопрос"
16:39 Элтон Джон отложил свой тур на два года из-за предстоящей хирургической операции
21:33 Бритни Спирс объявила, что не будет пользоваться соцсетями
13:21 Детские спектакли театра "Гешер": истории, которые не забываются
13:19 Удивительные приключения в Тель-Авиве на Суккот
12:51 Никто не знает что будет завтра - но джаз будет всегда
12:32 Имя королевы красоты Израиля станет известно 24 октября. Фотогалерея
07:33 Главный приз MTV Video Music Awards получил рэпер Lil Nas X
12:59 Пианист Евгений Кисин даст в Израиле единственный концерт
12:58 Цирк "Браво" возвращается
Загрузка...