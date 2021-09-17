"Пошлость вредна для здоровья". Виктор Тихомиров в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Виктор Тихомиров – художник из группы "Митьки", писатель, сценарист, кинорежиссёр.

Передача записана в рамках XXIX кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге.

О пользе хвастовства. "Нахвастаюсь. А потом начинаю что-нибудь делать, делать, делать, чтобы хвастовство оправдалось".

О пошлости. "Пошлость вредна для здоровья. Но ее очень любят широкие слои населения".

"Грех очень сладок. Человек слаб. А Бог милостив. И поэтому я оптимист", – говорит Тихомиров, отвечая на один из детских вопросов.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Тихомировым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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