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Культура

Премьер-министр Испании призвал отстранить Израиль от конкурса "Евровидение"

Испания
"Евровидение-2025"
время публикации: 19 мая 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 18:51
Израильская участница "Евровидение-2025" Юваль Рафаэль
AP Photo/Martin Meissner

Премьер-министр Испании Педро Санчес, являющийся одним из самых ярых критиков войны в Газе, заявил, что Израиль должен быть отстранен от участия в песенном конкурсе "Евровидение".

"Чего мы не можем допустить, так это двойных стандартов, – заявил Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде, посвященной культуре. – Если России было запрещено участвовать в "Евровидении" после вторжения в Украину, то так же надо было поступить с Израилем. Приверженность Испании принципам международного права и правам человека должна быть постоянной и последовательной… Мы не должны допускать двойных стандартов даже в культуре".

Ранее испанское издание Telediario

сообщило, что государственный телеканал RTVE намерен оспорить правила проведения телеголосований, считая, что на их результаты оказывают "вооруженные конфликты", из-за чего культура уходит на второй план. Отметим, что телеканал RTVE перед трансляцией финала "Евровидения" показал на черном экране надпись на испанском и на английском: "Когда права человека находятся под угрозой, молчание недопустимо. Мир и справедливость для Палестины". Несмотря на это зрители из Испании дали Израилю высший балл.

В "Евровидении-2025" представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла второе место.

Культура
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