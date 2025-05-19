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Культура

Скончался балетмейстер Юрий Григорович

время публикации: 19 мая 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 14:43
Скончался балетмейстер Юрий Григорович
Wikipedia.org. Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

На 99-м году жизни скончался российский и советский хореограф Юрий Григорович, который на протяжении трех десятилетий был главным балетмейстером Большого театра. Он считается одним из наиболее значительных хореографов XX века.

Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. В 1947 году стал солистом Мариинского театра, который тогда назывался Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. В 1964 году стал главным балетмейстером Большого театра, оставаясь на этом посту до 1995 года.

Среди его постановок – "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Спартак" Арама Хачатуряна, "Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.

О месте и времени похорон Юрия Григоровича будет сообщено дополнительно.

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