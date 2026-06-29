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Мир

Азербайджан призвал Израиль отказаться от признания геноцида армян

Азербайджан
Армения
Израиль
время публикации: 29 июня 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 10:45
Азербайджан призвал Израиль отказаться от признания геноцида армян
AP

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян в Османской империи. В заявлении используется термин "события 1915 года".

"Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ, является недопустимым", – заявляет официальный Баку.

Согласно заявлению, подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе.

"Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции в целях защиты исторической правды, уважения принципов международного права и содействия устойчивому миру в регионе", – отмечает МИД.

Азербайджан – ключевой союзник Израиля в кавказском регионе, граничащий с Ираном. Так же, как и Турция, он не признает геноцида армян Османской империей. Заявление официального Баку было ожидаемым.

В воскресенье, 28 июня, правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: "Никогда не поздно поступить правильно".

В резолюции правительства говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.

В пояснительной записке МИД Израиля отмечалось, что геноцид армян начался в апреле 1915 года с арестов, депортации и уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, лидеров и образованных людей в Константинополе. После уничтожения руководства общины османские власти перешли к систематическому уничтожению населения. Мужчин мобилизовывали на принудительные работы и убивали. Женщин, детей и стариков изгоняли из домов и отправляли в долгие марши смерти в направлении сирийской пустыни, в ходе которых они подвергались массовым убийствам, изнасилованиям, намеренному голоду и обезвоживанию, что привело к гибели около 1,5 миллиона человек и уничтожению многотысячелетнего культурного и исторического наследия в регионе Анатолии.

Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остаётся объектом институционализированной кампании отрицания и минимизации, включая манипулятивное переписывание учебников истории, главным образом со стороны Турции. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026

Правительство Израиля приняло решение о признании геноцида армян