Эскалация индо-пакистанского конфликта: в Пакистане запретили трансляцию индийских песен

Ужесточение конфликта между Индией и Пакистаном, новый виток которого начался после кровавого теракта в Кашмире, унесшего жизни 26 иностранных туристов и индийских граждан, вышло на неожиданный поворот: ассоциация FM-радиостанций Пакистана прекратила трансляцию индийских песен.

Генеральный секретарь The Pakistan Broadcasters Association (PBA) Шакил Масуд сообщил в четверг, 1 мая, о немедленном прекращении трансляции индийских песен на пакистанских FM-радиостанциях по всей стране.

Индийские песни, особенно в исполнении таких легендарных музыкантов, как Лата Мангешкар, Мохаммед Рафи, Кишор Кумар и Мукеш очень популярны среди пакистанцев, и они звучали в радиоэфире ежедневно, сообщает NDTV World.

Министр информации Пакистана Атта Тарар одобрил решение ассоциации радиовещателей, что может послужить косвенным подтверждением предположений о том, что правительство отдало распоряжение PBA немедленно прекратить трансляцию всех индийских песен в связи с ухудшением взаимоотношений двух стран.