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Культура

Эскалация индо-пакистанского конфликта: в Пакистане запретили трансляцию индийских песен

Индия
Пакистан
время публикации: 01 мая 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 19:19
Эскалация индо-пакистанского конфликта: в Пакистане запретили трансляцию индийских песен
AP Photo/Mohammad Sajjad

Ужесточение конфликта между Индией и Пакистаном, новый виток которого начался после кровавого теракта в Кашмире, унесшего жизни 26 иностранных туристов и индийских граждан, вышло на неожиданный поворот: ассоциация FM-радиостанций Пакистана прекратила трансляцию индийских песен.

Генеральный секретарь The Pakistan Broadcasters Association (PBA) Шакил Масуд сообщил в четверг, 1 мая, о немедленном прекращении трансляции индийских песен на пакистанских FM-радиостанциях по всей стране.

Индийские песни, особенно в исполнении таких легендарных музыкантов, как Лата Мангешкар, Мохаммед Рафи, Кишор Кумар и Мукеш очень популярны среди пакистанцев, и они звучали в радиоэфире ежедневно, сообщает NDTV World.

Министр информации Пакистана Атта Тарар одобрил решение ассоциации радиовещателей, что может послужить косвенным подтверждением предположений о том, что правительство отдало распоряжение PBA немедленно прекратить трансляцию всех индийских песен в связи с ухудшением взаимоотношений двух стран.

Культура
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