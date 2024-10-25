"Совесть – не баг, это фича". Татьяна Малкина в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Татьяна Малкина – российская журналистка, телеведущая, редактор, колумнист, издатель.

"Совесть – не баг, это фича, встроенная практически во всех", – говорит она. И далее: "Честь – это скорее баг, представления о чести могут очень разниться у людей". Определение чести: "Это когда пытаешься не терять достоинство".

Семилетний мальчик спросил: "Что такое дружба?" "Дружба – частный случай любви. Способ извлекать радость из возможности быть с другим человеком".

Дети помладше и постарше спрашивают: "Что такое любовь?" "Любовь – это то, что делает нас лучшей версией самих себя".

Семилетняя девочка спросила: "Что самое главное в жизни?" "Самое главное в жизни – пытаться приблизиться к лучшей версии себя".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Малкиной

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].