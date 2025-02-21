Подумайте о ваших детях. Тигран Сааков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Тигран Сааков – актер и режиссер "Театра Алеф", для которого, по его собственным словам, естественно думать образами.

При ответе на вопрос "Что такое жизнь?" он говорит: "Весь этот мир живой".

В "Театре Алеф" был поставлен спектакль "Почему нет рая на земле?" Но дети хотят знать, как выглядит рай (которого нет). "Как безграничное спокойствие", – отвечает Тигран.

Отвечая на вопрос о самом лучше подарке мальчику трех лет, он говорит, что подарил бы ребенку созерцательность.

Мальчик говорит: "У вас есть одна минута. Вас слышит весь мир. Что бы вы сказали?" Тигран долго рассуждает, но в итоге краток: "Подумайте о ваших детях".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Тиграном Сааковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].