Ищите, во что влюбляться. Дима Зицер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи вновь стал Дима Зицер – педагог, основатель Института неформального образования и Школы неформального образования "Апельсин", популярный писатель и блогер. Автор и ведущий программы и подкаста "Любить нельзя воспитывать". Это четвертая передача "Детский недетский вопрос" с его участием, первые три выходили в 2023 году.

Советы от Зицера тем, кто был вынужден переехать в другую страну: 1) где бы вы ни оказались, убедите себя, что приехали навсегда, 2) ищите, во что влюбляться.

Самое важное качество человека – способность сомневаться, полагает он.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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