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Культура

Авторы "Фауды" предупреждают, что следующие серии 5-го сезона могут быть эмоционально травмирующими

Сериал
время публикации: 21 июня 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 12:51
Авторы "Фауды" предупреждают, что следующие серии 5-го сезона могут быть эмоционально травмирующими
AP Photo/Oded Balilty

Создатели сериала "Фауда" выпустили необычное предупреждение для зрителей перед выходом новых серий. Телекомпания yes, транслирующая проект, сообщила, что 7-й и 8-й эпизоды текущего сезона основаны на событиях 7 октября 2023 года и могут оказаться эмоционально тяжелыми для просмотра.

В обращении к зрителям говорится, что серии содержат сцены, образы и звуки, способные вызвать сильные переживания. При этом авторы подчеркивают, что эти эпизоды представляют собой отдельную сюжетную линию и не являются критически важными для понимания дальнейших событий сезона.

"Если просмотр окажется слишком тяжелым, вы можете спокойно пропустить эти серии и вернуться к основному сюжету в эпизоде, который выйдет на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Такой шаг является крайне редким для телевизионной индустрии, где обычно создатели стремятся сохранить целостность повествования и не рекомендуют пропускать отдельные серии.

Текущий сезон "Фауды", стартовавший несколько недель назад, должен стать последним в истории сериала. Тем временем создатели проекта, Лиор Раз и Ави Иссахаров, уже работают над новым проектом под рабочим названием "Терапевт".

По словам продюсеров, новый сериал станет психологическим триллером, который объединит мир ближневосточной разведки с глубоким исследованием человеческой психики, травмы, чувства вины и любви, а также темы возможного искупления и внутреннего исцеления.

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