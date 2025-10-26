x
26 октября 2025
Культура

Авторы "Фауды" снимают фильм о лидере палестинских террористов

время публикации: 26 октября 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 16:40
Авторы "Фауды" снимают фильм о лидере палестинских террористов
Лиор Раз и Ави Иссахаров работают над фильмом под названием "Красный принц", который расскажет об одном из огранизаторов захвата израильских заложников на Олимпиаде в Мюнхене. Об этом сообщает Mako. Главный герой картины – Али Хасан Саламэ по прозвищу "Красный принц", один из лидеров палестинской террористической организации "Черный сентябрь", ответственной за Мюнхенской теракт. После атаки в Мюнхене Саламэ удалось скрыться от "Мосада", поэтому одному из израильских агентов приходится отправиться в Бейрут, чтобы войти в доверие к террористу и ликвидировать его. Во время выполнения задания израильтянин сближается с Саламэ и оказывается перед непростым выбором. В итоге операции террорист был ликвидирован.

Сценарий фильма уже готов. Сейчас продюсеры и авторы проекта проводят кастинг. Это уже четвертый совместный проект Лиора Раза и Ави Иссахарова. Помимо "Фауды", соавторы выпустили сериал "Бей и беги" для стриминговой платформы Netflix, а также работают над фильмом о событиях 7 октября, главным героем которого должен стать генерал Армии обороны Израиля в отставке Ноам Тибон, который в "черную субботу" спасал жителей южных кибуцев. В том числе семью своего сына. Проект был анонсирован в июне 2024 года. Когда состоится премьера, пока неизвестно. Вероятно, на его производство повлиял выход документального фильма канадского режиссера Барри Эйверича "Дорога между нами: окончательное спасение", премьера которого состоялась на фестивале в Торонто. Сейчас Лиор Раз и команда "Фауды" заканчивает работу над пятым сезоном сериала "Фауда", который расскажет о событиях 7 октября.

