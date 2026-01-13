x
13 января 2026
Культура

Идан Амеди вернулся на резервистскую службу через два года после тяжелого ранения

время публикации: 13 января 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 12:56
Идан Амеди вернулся на резервистскую службу через два года после тяжелого ранения
Miriam Alster/Flash90

Актер и музыкант Идан Амеди вернулся на резервистскую службу спустя два года после тяжёлого ранения в секторе Газы. Как стало известно, Амеди вернулся к службе два месяца назад, однако предпочел не сообщать об этом СМИ.

"Мне неловко из-за публикаций, – заявил Амеди на своей странице в Instagram. – Это правда: несколько месяцев назад я вернулся на службу. Я решил оставить это для своей семьи и друзей, потому что, как и я, есть многие, кто был ранен и вернулся служить – из любви к этому месту и к людям, которые здесь живут".

После тяжелого ранения Идан Амеди проходил долгий курс реабилитации и отказался от роли в новом сезоне сериала "Фауда", посвятив все время музыкальной карьере.

