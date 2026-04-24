Утверждена сделка Warner Brothers-Paramount

Акционеры гиганта киноидустрии Warner Brothers Discovery подавляющим большинством голосов одобрили его продажу компании Paramount по цене 31 доллар за акцию. С учетом долга стоимость сделки оценивается более чем в 111 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших в истории Голливуда.

Paramount намерена приобрести все активы компании - включая стриминговый сервис HBO Max, культовые франшизы, в том числе "Гарри Поттер", а также телеканал новостей CNN.

Следующим шагом должно стать получение согласия регуляторов.

Сделка находится на рассмотрении Министерства юстиции США, европейских регуляторов и ряда штатов. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил, что его штат проводит собственное расследование. Warner сообщила, что рассчитывает закрыть сделку в третьем квартале финансового года.

Напомним, что в борьбе за покупку Warner Bros Paramount обошла стриминговую компанию Netflix, предлагавшую 72 миллиарда долларов.