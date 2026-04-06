06 апреля 2026
Экономика

Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ дадут Paramount $24 млрд на покупку Warner Brothers

время публикации: 06 апреля 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 22:46
Wikipedia.org. Фото: Paramount Skydance Corporatio

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии обязался предоставить компании Paramount около 10 млрд долларов для финансирования покупки Warner Brothers.

Кроме того, компания заручилась обязательством государственных фондов Катара и Абу-Даби об инвестиции еще 14 миллиардов долларов, сообщает Wall Street Journal.

На текущий момент сделка Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery с общей стоимостью предприятия 111 млрд долларов ожидает утверждения регуляторами.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 февраля 2026

Paramount объявил о приобретении Warner Bros за 111 миллиардов долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 февраля 2026

Paramount победил: Netflix отказался от покупки Warner Bros.