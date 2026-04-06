Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ дадут Paramount $24 млрд на покупку Warner Brothers
время публикации: 06 апреля 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 22:46
Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии обязался предоставить компании Paramount около 10 млрд долларов для финансирования покупки Warner Brothers.
Кроме того, компания заручилась обязательством государственных фондов Катара и Абу-Даби об инвестиции еще 14 миллиардов долларов, сообщает Wall Street Journal.
На текущий момент сделка Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery с общей стоимостью предприятия 111 млрд долларов ожидает утверждения регуляторами.