Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ дадут Paramount $24 млрд на покупку Warner Brothers

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии обязался предоставить компании Paramount около 10 млрд долларов для финансирования покупки Warner Brothers.

Кроме того, компания заручилась обязательством государственных фондов Катара и Абу-Даби об инвестиции еще 14 миллиардов долларов, сообщает Wall Street Journal.

На текущий момент сделка Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery с общей стоимостью предприятия 111 млрд долларов ожидает утверждения регуляторами.